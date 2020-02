Exercícios físicos indicados para cada idade

Para conquistar o corpinho que sempre desejou é preciso se dedicar à atividade física correta

O metabolismo é o gerador central que produz a energia do corpo e saber lidar com as mudanças que ele gera no organismo é a chave para manter a saúde e a boa forma em dia. Para isso, é preciso, além de comer alimentos saudáveis, se dedicar aos exercícios certos. Descubra quais são os mais indicados para cada idade e conquiste o corpinho que sempre desejou.

Aos 30 anos…

A dica é escolher a atividade que dê mais prazer. O importante é a frequência do exercício, mesmo que seja só duas vezes por semana.

Aos 40 anos…

É bom evitar exercícios de grande impacto, como o jumping. Já a musculação se torna muito importante, porque ajuda a reverter a descalcificação dos ossos. O ideal é trabalhar o core (músculos do quadril, do abdômen e das costas que estabilizam a coluna). O pilates é ótimo para trabalhar essa região.

Aos 50 anos…

É importante cuidar dos ossos. E evitar movimentos repetitivos de atividades como maratona, spinning e ciclismo, a não ser que você já pratique há muito tempo. O deep running (corrida embaixo d’água) tem pouco impacto, trabalha a força e evita a perda de massa muscular.

Aos 60 anos…

O importante é continuar trabalhando a força – e começar a focar em exercícios direcionados para prevenir tombos. Exercícios de baixo impacto na água são ótimos. No entanto, só a hidroginástica não adianta. A mulher não pode abrir mão da musculação, para reforçar toda a estrutura do corpo.

Aos 70 anos…

A recomendação é a mesma para as mulheres na faixa dos 60 anos: mesmo na água, os exercícios devem ser mais leves, como os movimentos da hidroginástica. A musculação continua sendo importante. Para ajudar no equilíbrio, o pilates é uma boa opção. A agility ladder (uma escada rente ao chão) é excelente para treinar o deslocamento, a agilidade e o reflexo. Mas não é recomendado usar esse aparelho sozinha, nem como primeira opção, para quem nunca experimentou antes.

Fonte: Carlos Klein, personal trainer da Equipe Movimente-se