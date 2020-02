Escolha os lanches certos para comer entre as refeições e emagreça!

Barrinhas de cereais com alto teor de fibras é uma ótima pedida para o lanchinho da tarde

Foto: Getty Images

Ficar muito tempo de barriga vazia é um erro comum de quem está de dieta. Comer de três em três horas é essencial para manter o metabolismo acelerado e conseguir emagrecer. Mas nem tudo é permitido no lanchinho! Não vale devorar um pacote de bolacha ou comer uma coxinha. O ideal é petiscar algo nutritivo, com até 150 calorias, como uma fruta ou uma barrinha de cereais. Assim, quando chegar a hora do almoço ou da janta, a fome não estará tão grande e você conseguirá se controlar melhor.

Por que funciona

Nossos antepassados, lá no tempo das cavernas, não contavam com a fartura de comida que temos hoje nas prateleiras do supermercado. O corpo precisava acumular gordura para que houvesse de onde tirar energia quando faltasse o que colocar no prato (normalmente uma caça que dava um trabalho danado para ser conseguida). Por causa desse passado de dureza, nosso organismo ainda está programado para poupar energia quando “acha” que estamos ameaçadas de passar fome. Se ficamos mais de três horas de barriga vazia, o corpo entende que precisa guardar energia e passa a queimar menos gordura para manter o estoque. Resultado? Mesmo fazendo ginástica e reduzindo as calorias das refeições, o pneuzinho fica ali, no lugar dele. Quando nos alimentamos a cada três horas, o corpo deixa de “pensar” dessa forma e o metabolismo se acelera, queimando gordura.

A fome vai embora e você não engorda!

O segredo pra fazer um lanchinho saudável e amigo da dieta é comer, em pequenas quantidades, alternativas pouco calóricas. “Consuma lanches ricos em fibras e gorduras saudáveis, que aumentam a sensação de estômago cheio. Frutas, castanhas, legumes crus ou sucos verdes são boas opções para o meio da manhã ou da tarde”, explica a nutricionista Flávia Cyfer. Escolha alimentos fáceis de transportar ou que podem ficar na bolsa ou na gaveta sem precisar de refrigeração.

Falta ideia? A gente tem umas ótimas!

· Barrinhas de cereais com alto teor de fibras.

· 30 g de frutas secas ou liofilizadas (aquelas desidratadas e vendidas em pacotinhos).

· 30 g de castanhas e sementes. Crocantes e saborosas, elas matam a vontade de mastigar!

· 1 fruta fresca. Maçã, pera, banana e ameixa são boas opções.

· 1 copo de suco de fruta natural, como laranja, morango, melão ou melancia.

· 1 copo de suco de soja light.

· Sanduíche levinho, feito com 1 fatia de pão de forma integral + 1 colher (chá) de requeijão light ou 1 colher (chá) de geleia diet ou cream cheese light ou 1 fatia fina de queijo minas frescal.

· 1 vitamina de morango (8 morangos ou 1 polpa + 200 ml de leite desnatado + adoçante + 1 colher (chá) de linhaça.

· 4 cookies integrais + 1 copo de chá de frutas gelado sem açúcar ou com adoçante + 1 queijinho processado light e 1 leite fermentado.

· 1 porção de gelatina diet.

Direto das prateleiras

Os supermercados têm muitas opções para o lanche. Mas não abra mão das frutas frescas e dos sucos naturais, ok?

Foto: Divulgação

· Biscoito Cracker Quaker – Porção com 30 g (7 unidades) = 122 calorias

· Barrinhas Quaker Light = 71 calorias a unidade

Foto: Divulgação

· Smoothie de frutas Jasmine 90 g = 60 calorias

· Bebida à base de soja Ades Zero. 1 copo (200 ml) = 42 calorias

Foto: Divulgação

· Polenguinho Pocket Light – Embalagem com 2 unidades. 1 unidade = 30 calorias

· Iogurte Vigor Grego Zero Gordura e Açúcar – Embalagem com 100 g = 50 calorias

Foto: Divulgação

· eQlibri – Embalagem com 22 g = 100 calorias

· Frutas liofilizadas Jasmine – sabores maçã, abacaxi ou banana. Embalagem com 30 g = cerca de 110 calorias

Foto: Divulgação

· Kero Coco – Porção com 200 ml = 45 calorias

· Toddynho Light – Porção com 200 ml (1 unidade) = 92 calorias