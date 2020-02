Ervas para derreter a gordura!

Aproveite o efeito poderoso dessas oito

plantinhas: hibisco, hortelã, chá branco,

chá de oliveira, centelha asiática, melissa,

cavalinha e camomila

Foto: Dercilio

De segunda a sábado você se esforça para emagrecer. Aí, vem o almoço em família no domingo e você ganha de volta os quilinhos perdidos… Que tal provar a dieta dos seis dias com oito ervas? Funciona assim: uma vez por semana você tem o direito de sair um pouco da linha – pode até comer uma massa! Nos outros seis dias, você recorre ao poder emagrecedor da cavalinha, do hortelã, da camomila e de mais cinco ervas.

O fitoterapeuta André Rezende garante: ao incluir no cardápio as ervas medicinais adequadas (na hora e na quantidade certas), ao longo da semana, você pode quebrar a dieta no domingo sem prejuízos. Mas é claro que você não vai enfiar o pé na jaca de uma só vez no domingo, né?

“Tenha bom-senso. Coma de tudo um pouco para não botar o regime a perder”, orienta Rezende. Durante a semana, não vale consumir refrigerantes, doces, frituras, salgadinhos e queijos amarelos, lembra Rezende. “Mas ninguém precisa passar fome!”. Alimente-se de modo saudável e aproveite o poder dos chás e medicamentos naturais para eliminar gorduras.

No domingo, coma o que quiser. No café da manhã, pão francês com frios. No almoço, uma massa. Depois, não se prive de comer uma bela sobremesa. Para isso, vale a pena cumprir à risca a dieta durante a semana. Confira o cardápio que Rezende elaborou, especialmente para AnaMaria, com as quantidades e os horários que você deve consumir de cada uma das oito ervas. E emagreça já!

