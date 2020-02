Emagreci 55 quilos com a dieta dos 4 chás

Se você enjoar do chá, também dá

para usar em cápsulas

Foto: Luciana Avellar

Há cinco anos, minha vida mudou. Perdi 55 kg! A transformação começou quando comemorei meu aniversário de 30 anos. Me vi em algumas fotos e tomei a decisão mais séria da minha vida: emagrecer. Afinal, com apenas 1,63 m, cheguei a pesar 115 kg. Sempre fui gordinha e já tinha tentado de tudo pra deixar de ser. Até conseguia perder alguns quilos, mas depois o ponteiro da balança parava de descer. Aí, eu desanimava e engordava o dobro! Só depois de muito tempo percebi que isso é normal. É que, passado um período, o corpo se acostuma com o regime, seja ele qual for. Então, mudei a estratégia e passei a alternar os ingredientes da dieta. Encontrei os parceiros perfeitos para isso: os chás da erva camellia sinensis, que deu origem ao chá-verde.

De ano em ano, eu mudava a erva

Você pode pensar: “Ah, mas de novo esse chá?”. Eu compreendo o desapontamento. Acontece que essa bebida tão comum tem inúmeras variações. Quando ingeridas alternadamente, elas confundem o metabolismo e estimulam a perda de peso. Em cada ano de dieta eu mudava o tipo da erva. Comecei com a mais conhecida, o chá-verde. No primeiro ano, perdi 10 kg. Fazia 1 litro à noite e tomava três copos durante o dia. A infusão tem um sabor amargo bem forte. Para suavizar, eu acrescentava um sachê de outro chá, como erva-doce, maçã, camomila… Logo no começo, passei a urinar mais e o meu metabolismo acelerou bastante.

Hora do chá-branco



Mas tudo que é bom dura pouco, né? Como aconteceu em todas as outras dietas que fiz, meu corpo foi deixando de responder aos estímulos do chá-verde. Emagreci os 10 kg e depois parei. Logo que notei a estagnação, mudei para o chá-branco, que nada mais é do que uma variação da mesma erva. Eu o conheci por meio da Sou mais Eu!. E, como num passe de mágica, meu organismo voltou a dar sinais de que tinha entendido o recado.

Os efeitos do chá-branco duraram bem mais. Ele foi meu companheiro durante o segundo e o terceiro anos da dieta. Emagreci 20 kg nesse período.

Descobri as cápsulas

No quarto ano, eu já estava cansada de tomar chazinho todo dia. Afinal, já fazia três anos, né?! Chega uma hora que enjoa. Descobri, então, que as lojas de produtos naturais também vendiam os mesmos chás em cápsulas. Ah, eu tinha que experimentar! Como eu já havia tomado o verde e o branco, resolvi apostar no vermelho. Fui meio incrédula, meio desconfiada, mas não é que deu certo? Emagreci mais 10 kg.

Em 2009, quinto ano de dieta, escolhi o chá-amarelo. Decidi inovar mais uma vez e optei pela versão solúvel, um pozinho que deve ser dissolvido na água antes de ser ingerido. Eu tomava um com sabor de maracujá, uma delícia! Com ele, emagreci 15 kg.

Hoje, me sinto completa



Claro que não foram só os chás que me fizeram alcançar minha meta. Também fiz uma reeducação alimentar e passei a me exercitar. Gordinhos não praticam esportes porque cansam fácil. Mas eu encontrei o exercício ideal: a hidroginástica. Além de me fazer perder muito peso, ela me relaxa. Eu não sinto o impacto. Por isso, faço até hoje!

Sinto orgulho da minha história. Eu cresci como gordinha e tive que aprender a me defender da chacota dos coleguinhas na escola, do complexo e das comparações com as amigas. Cheguei a perder a esperança de ser magra e tive que valorizar outras coisas em mim, como a simpatia, a inteligência e o bom humor. Por isso, agora me sinto uma mulher completa!

O jeito certo de tomar



Eu ingeria a cápsula, o pó e o chá da mesma forma: três copos ou cápsulas durante o dia. Mas, para não atrapalhar a digestão, evitava os períodos próximos às refeições. É importante dar um tempo de pelo menos 30 minutos antes ou após a alimentação.