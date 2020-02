Emagreci 20 kg com a fibra que dissolve gordura

Minhas aliadas foram duas frutinhas

gostosas e fáceis de encontrar:

a maçã e a pera

– Nossa, Kátia! Como você está forte!

– Tô gorda, mesmo…

Essa cutucada eu ouvi de um parente durante uma viagem à praia, em 2004. Uma das delícias da minha vida sempre foi ver o mar. É onde eu me liberto e esqueço dos problemas. Acontece que o comentário aí de cima acabou comigo. E também me deu um chacoalhão pra realidade. Pensei comigo mesma: ”Kátia, acorde, você nunca foi assim! Tá obesa!”.

Engordei 22 quilos na segunda gravidez

Tenho 1,55 m de altura e sempre pesei 55 quilos. Não conheci o drama de me olhar no espelho e ver muitos quilos a mais até a minha segunda gestação, aos 22 anos. Engordei 20 quilos que pareciam eternos! Meu manequim pulou de 38 para o 44. Por pouco não entrei em depressão.

”Você não vai começar uma dieta, não?!”, perguntavam as pessoas que gostam de mim. Nos cinco anos em que fui obesa, perdi a conta de quantas vezes escutei isso. Não era maldade. A família e os amigos me olhavam torto pra eu me tocar. E, de fato, funcionou.

Frutinhas do bem

Naquela viagem pra praia não largaram um segundo do meu pé. Piadinhas, risadinhas… Voltei pra casa arrasada! Mas comecei a me mexer. A primeira medida foi cortar gorduras e doces do meu cardápio. Também troquei refrigerantes por água e diminuí o sal, porque faz o corpo reter líquidos. Passei a comer nas horas certas e a fazer seis refeições diárias.

Como maçã ou pera pelo menos três vezes ao dia

Mas o que me ajudou mesmo foram duas frutinhas gostosas e superfáceis de se encontrar: a maçã e a pera. Meu professor da academia indicou e achei que fosse lorota. Mas não é que deu certo mesmo? Elas matam a fome porque são mais durinhas e demoradas de comer. Ao terminar uma, a fome já foi embora! Até hoje eu como maçã ou pera pelo menos três vezes ao dia.

É lógico que também pratico muito esporte. Vou à academia cinco dias por semana. Nem pareço aquela preguiçosa de tempos atrás. Acho que, por ter sido magra, não tive o costume de me exercitar.

Depois da dieta, resolvi fazer plástica!

Atividade física e reeducação alimentar, não tem como não dar certo. Com a ajudinha da maçã e da pera, enxuguei 20 quilos em um ano! Recuperei a minha autoestima e a vaidade voltou. Aproveitei a boa forma para fazer uma mamoplastia, a cirurgia plástica nas mamas. Quis corrigir os meus seios, que ficaram flácidos depois de amamentar por duas vezes.

Hoje, arranco suspiros por onde passo. Adoro! Estou realizada como mãe e mulher. Recomendo a todas as mulheres!

As fibras da pera e da maçã viram um gel que emagrece

”Dieta à base de maçã e pera é superindicada pra quem quer perder peso. Estas frutas são ricas em vitaminas, sais minerais, potássio etc. Mas o segredinho está nas fibras especiais que elas possuem. São chamadas de solúveis e fazem muito pelo emagrecimento.

Depois de ingeridas, as fibras solúveis se transformam em uma espécie de gel. Ele é capaz de atrair as moléculas de gordura e açúcar e eliminá-las nas fezes.

Elas também permanecem no estômago por mais tempo. Por isso, dão uma sensação mágica de saciedade, mesmo comendo pouco. Assim, ajudam a perder peso e reduzem bastante os níveis de colesterol e de açúcar do sangue.”

Outros alimentos solúveis E não são só a maçã e a pera que possuem esta fibra, não. Outros alimentos também são riquíssimos em fibras solúveis. Seguem alguns exemplos:

. Leguminosas: feijão, lentilha e ervilha

. Sementes: girassol e linhaça

. Farelos: aveia, cevada e arroz

. Frutas: pera, polpa de maçã, laranja e banana

. Hortaliças: cenoura e batata

Consultoria: Paula Lupion, nutricionista, São Paulo, SP