Emagreça com o poder da couve

Beba um copo por dia e seu organismo já passa a trabalhar num ritmo que enxugará suas medidas

Foto: Dercílio

Rica em fibras e vitamina C, a couve ajuda a manter o corpo saciado por mais tempo – o que nos faz comer menos -, auxilia o organismo na eliminação de gorduras e ainda combate o estresse e o envelhecimento precoce.

Aprenda a tirar o melhor proveito desse alimento e entre em forma sem complicações.

Os poderes da couve

Xô, fome!

O alto teor de fibras dá sensação de saciedade. Uma vez no estômago, as fibras gelatinizam – ou seja, viram um gel que, misturado ao suco gástrico, inflam e causam uma falsa sensação de estômago cheio. E ainda melhoram o trânsito intestinal!

Xô, gordura!

O ácido ascórbico, presente na vitamina C da verdura, age diretamente no metabolismo das gorduras, facilitando a eliminação delas pela urina e fezes. A mesma propriedade também dificulta a absorção da gordura dos alimentos pelo corpo.

Xô, estresse!

Cheia de vitaminas do complexo B, a couve é um alimento que melhora o sistema imunológico e combate o estresse. O suco desse vegetal, inclusive, é conhecido como um poderoso antiestresse natural.

Xô, rugas!

Valiosa fonte de vitamina, a couve melhora a visão e a aparência das unhas, da pele e dos cabelos. Ainda no quesito fonte da juventude, a clorofila (substância que dá cor ao alimento) renova as células do organismo, retardando o envelhecimento precoce.