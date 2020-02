Elimine 10kg em um mês e meio!

Mas nada de doces, produtos industrializados ou de origem animal, como carnes, ovos, leite e queijo

Foto: Getty Images

Coma o quanto quiser sem contar as calorias, emagreça, fque saudável e nunca mais engorde. O livro Eat to Live (Coma para Viver, em tradução do inglês, não publicado no Brasil) está há um ano e meio na lista dos mais vendidos nos EUA e traz essa receita dos sonhos pra perder peso. O médico Joel Fuhrman diz que você pode comer o quanto quiser, desde que os alimentos tenham ”alta densidade nutricional” – sejam ricos em água, fbras e proteínas e pouco calóricos. Um cardápio com esses alimentos desintoxica, faz o intestino funcionar bem e ajuda o corpo a queimar gordura.

De acordo com o médico, dá pra perder até 10kg em seis semanas. Mas é preciso seguir à risca, durante esse período, as suas orientações: nada de doces, produtos industrializados

ou de origem animal, como carnes, ovos, leite e queijo. Os lanchinhos entre as refeições também estão proibidos no período.

”Eliminar essas substâncias emagrece e ainda é benéfco para a saúde”, diz a nutricionista Vanderli Marchiori, que usa a mesma filosofia do médico com suas pacientes. Veja as tabelas de alimentos, siga o cardápio que leva em conta todos os pontos da dieta e faça de 2013 o ano da virada na balança!

Estão liberados

· Vegetais crus (alface, couve, espinafre, rúcula, ervilha, repolho, vagem, aspargo, brócolis, etc.)

· Vegetais verdes, cozidos na água ou no vapor, e outros ricos em nutrientes, como berinjela, tomate, cogumelos, cenoura, cebola, couve-for e pimentas

· Feijão marrom ou branco, lentilhas, ervilhas, soja, semente de feijão, grão-de-bico e tofu

· Frutas frescas (pelo menos 4 por dia): consuma a fruta toda, e não o suco

Coma com moderação

· Vegetais ricos em amido ou grãos integrais (milho, abóbora, batatas, arroz, batata-doce, cerais integrais, pão integral): 1 xíc. (chá) ao dia

· Sementes cruas e oleaginosas, como castanhas, amêndoas, nozes, avelã, linhaça, pistache, sementes de abóbora, girassol: 30g/dia

· Abacate: 60g/dia

· Frutas secas, como uvapassa e damasco: 2 col. (sopa)/dia

· Linhaça triturada: 1 col. (sopa)/dia

Estes estão proibidos

· Laticínios

· Produtos de origem animal

· Lanchinhos entre as refeições

· Suco de frutas

· Óleos e azeites

· Doces

Comece agora mesmo!

Com base nas receitas do livro, sugerimos um cardápio de um dia que leva em conta todos os pontos da dieta. Se você quer emagrecer, a hora é essa!

Café da manhã

· Coloque no microondas uma mistura com 2 xíc. (chá) de frutas vermelhas, 2 bananas fatiadas, 2 col. (sopa) de aveia em focos, 1/2 copo de suco de romã, 2 col. (sopa) de nozes,1 col. (sopa) de semente de girassol, 2 col. (sopa) de uva-passa (opcional). Coma frio, se preferir.

Almoço

· Vegetais crus à vontade.

· Caldo com cenouras e lentilhas. O médico sugere temperar com alho e cebola e evitar sal e óleos. Sirva com brócolis, couve-for e outros vegetais no vapor. Pode comer à vontade.

· Melão ou outra fruta fresca de sobremesa.

Jantar

· Salada de folhas e pera picada. Tempere com suco de limão.

· Refogue 4 abóboras pequenas com 1 cebola (média) picada e 4 dentes de alho amassados. Deixe cozinhar com 1/2 xíc. (chá) de água. Quando ela estiver macia, adicione 2 maços de acelga picada, 1 pimentão grande e 1 xíc. (chá) de tomates-cereja cortados ao meio. Tampe e deixe refogar tudo por alguns minutos. Tempere com ervas e com 2 col. (sopa) de vinagre balsâmico.

· Sobremesa: pegue 1 banana madura congelada, 3 pêssegos (ou nectarinas) descascados, extrato de baunilha e canela, ¼ de xíc. de leite de soja e bata tudo no liquidifcador.

Abaixo os lanchinhos!

Segundo Fuhrman, não precisa comer entre as refeições. Você pode se alimentar à vontade e ficará satisfeita nas refeições.

Dá até pra dar uma escapada!

Por ser restritiva, a dieta dos nutrientes pode assustar no início. Depois de um mês e meio, o próprio autor sugere aplicar a ”regra dos 90%”. Segundo ele, se você seguir 90% da dieta, sobram 10% para comer o que quiser. Por exemplo: uma mulher precisa consumir, em média, 1.600 calorias por dia para fcar bem nutrida.

Por essa conta, você pode reservar 160 calorias para comer os produtos proibidos na lista – mas apenas depois das primeiras seis semanas! Se consumir iogurtes ou leite, por exemplo, opte pela versão diet. As carnes brancas e vermelhas podem entrar na lista, em pequenas quantidades (no máximo, 350g por semana). A dica é prepará-las sempre com vegetais. A brecha vale até para chocolates e doces!