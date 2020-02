É possível comer chocolate e ainda emagrecer!

Ao colocar um pedaço de chocolate na boca, deixe-o derreter lentamente, sinta a textura e procure não mastigar!

Foto: Thinkstock

O chocolate, quem diria, pode se transformar num aliado da perda de peso. “Se consumido moderadamente, ele ajuda a reduzir a ansiedade e melhora o humor. E aí, fica mais fácil seguir o regime”, comenta a nutricionista Catarina Stocco. Veja como saborear essa gostosura sem correr o risco de abusar e engordar:

– Procure comer o chocolate na sobremesa. “Dessa forma, o açúcar se mistura a outros nutrientes ingeridos e evita picos de insulina no sangue. Com isso, ficamos mais saciadas e menos compulsivas”, explica a nutricionista.

– Saboreie lentamente. Coloque um pedacinho na boca e deixe derreter.

– Evite tentações. Não guarde estoques de chocolate em casa ou na bolsa.

Cinco respostas sobre o chocolate

1) Por que somos loucas por ele?

Além de delicioso, o chocolate melhora o humor e dá energia. “O cacau, principal componente do chocolate, colabora na liberação de serotonina, um neurotransmissor responsável pelo prazer, e de feniletilamina, um antidepressivo natural”, conta Catarina.

2) Por que durante a TPM o desejo aumenta?

Porque nessa época nos sentimos mais ansiosas e deprimidas. E, graças às substâncias citadas acima, o chocolate é um alimento poderoso justamente no combate a esses sintomas.

3) Ele traz benefícios?

Sim, pois contém cafeína e tiramina, que ativam os neurônios, melhorando o raciocínio e a capacidade de concentração. Como é rico em gordura e açúcar, deve ser consumido sem exagero.

4) Chocolate vicia?

Não. Apesar de conter substâncias estimulantes, a quantidade desses componentes é baixa e não chega a causar dependência. Não vale dizer que é chocólotra para justificar a perda de controle diante de uma barra enorme.

5) É verdade que o chocolate meio amargo é a melhor opção para quem está de dieta?

Sim. Isso acontece porque ele tem alta concentração de cacau e menos gordura e açúcar do que o chocolate ao leite ou branco. Além disso, por causa do sabor intenso, permanece por mais tempo na boca – por isso é mais fácil você ficar satisfeita com a porção recomendada.