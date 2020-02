Dietas para emagrecer no inverno

Emagreça para o inverno e vista as sobreposições sem receio

Foto: Getty Images

Se na passagem do verão para o inverno você recuperou os quilos perdidos na estação mais quente do ano, está na hora de voltar à forma. Confira algumas sugestões de dieta e dicas para retornar à academia no frio e invista tranquilamente na sobreposição de roupas que o inverno exige, sem se sentir gordinha.

De cinco a sete dias. Esse é o tempo necessário para que você dê adeus àqueles 3 kg indesejados, com a ajuda de um sopão caseiro. Ele dá saciedade, diminui a absorção de gordura e melhora o funcionamento intestinal. Confira já essa receita!

No inverno, a ansiedade por comida tende a aumentar. Nada melhor então do que controla-la e ainda emagrecer com um chá levinho, feito à base de macela. Bastam 200 ml diários da bebida para acalmar, controlar a digestão e ainda reduzir a fome.



Quando se pensa em inverno, logo a ideia de comer vem à cabeça. É nesse momento que entra em cena a dieta volumétrica. Esse programa prega um grande consumo de alimentos de baixas calorias que saciam rapidamente, pois ocupam boa parte do espaço do estômago.

Se nos dias frios você não consegue dispensar o arroz das refeições, essa é a dieta ideal! Agora é possível emagrecer comendo esses grãos. Confira um cardápio que facilita a perda de peso, incluindo várias porções do alimento ao longo do dia e perca até 4 kg em 10 dias.



Sim, isso é possível! O chocolate pode se tornar um aliado da sua dieta. Confira um cardápio montado pela nutricionista Erika Souzaque ajudará você a secar até 2 quilos em uma semana, sem deixar de comer pelo menos dois chocolates por dia.

Além de controlar a alimentação com a dieta, é importante também manter a rotina de exercícios. Assim é possível emagrecer com saúde. Confira cinco ideias simples que vão dar uma injeção de ânimo na sua moleza e te incentivar à frequentar a academia no frio.