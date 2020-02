Dieta para quem faz as refeições fora de casa diariamente

Kebab de carne de cordeiro

Foto: Fernando Moraes/Veja São Paulo

Você acorda em cima da hora, toma um banho e vai trabalhar. Na padaria da esquina, pede um pão na chapa e um leite batido com chocolate para viagem.

No almoço, detona no restaurante por quilo. À noite, pizza, hambúrguer, comida chinesa, japonesa e tudo o mais que for de rápido e fácil acesso. Apesar de prático, esse cardápio pode ficar calórico demais para quem pretende enxugar a silhueta.

Uma boa dica para começar a comer de forma mais saudável, mesmo que fora de casa, é procurar restaurantes com bufê vegetariano ou light, que possuem opções saudáveis para a escolha correta dos alimentos.

Opte por legumes, saladas e carnes magras. “É possível emagrecer comendo fora de casa e sem monotonia”, afirma a nutricionista Mariana Klopfer, em entrevista à revista WOMEN’S HEALTH. Basta escolher os alimentos acertos.

No café da manhã na padaria, prefira um salgado assado e vitamina com leite desnatado. No jantar, uma proteína assada ou grelhada, além de salada, é sempre fácil de achar na rua.

No fast food, coma sanduíches com carne grelhada em vez de empanada e frita. Saladinha no lugar de batata frita também compensa as calorias do sanduíche. Outra opção são os kebabs, feitos com pão folha e recheios de cafta, filé-mignon, carneiro ou abobrinha.

Confira abaixo um cardápio de fast-food light sugerido pela especialista:

Café da manhã

Salgado assado e iogurte desnatado batido com morango.

Lanche da manhã

Uma barra de cereais.

Almoço

Torta de frango, arroz integral, couve refogada, salada de beterraba e uva.

Lanche da tarde

Frutas secas.

Jantar

Quibe assado, arroz integral, tabule e folhas verdes.

Ceia

Leite desnatado com cereais.