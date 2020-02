Dieta do bom humor emagrece e afasta a depressão

Ser magra é bom, mas ser feliz é

melhor ainda

Foto: Getty Images

Se você já fez dieta alguma vez na vida, sabe como é difícil fechar a boca e manter o bom humor ao mesmo tempo. Afinal, não existe nada pior do que trocar aquela fatia deliciosa de pizza por uma saladinha sem graça de alface.

Para dar uma grande força no seu regime, veja o que diz a nutricionista Sonia Philippi, da Universidade de São Paulo. No livro A Dieta do Bom Humor (editora Panda Books), ela garante que emagrecer não é sinônimo de tristeza.

De acordo com a especialista, há alimentos que facilitam a perda de peso e regulam a produção de serotonina. Essa substância causa bom humor e a sensação de bem-estar. Já pensou que delícia ter de comer uns quadradinhos de chocolate todos os dias para emagrecer? Essa é a novidade dessa dieta, que você confere a seguir. Com esse método, dá pra perder até 6 quilos em três semanas. Vamos tentar?