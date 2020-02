Dieta detox: uma faxina geral em seu corpo

A dieta detox elimina impureza do corpo e ainda ajuda a aliviar a mente

Foto: Christian Parente

Quando as celebridades precisam dar uma afinada rápida na silhueta elas sempre recorrem à dieta desintoxicante ou detox, que prioriza a ingestão de líquidos, frutas e vegetais crus, e proíbe alimentos gordurosos, carne vermelha e produtos industrializados.

“Na verdade, o método não tem como objetivo o emagrecimento – esse benefício é consequência. Ele foi criado para ‘varrer’ as toxinas do organismo, sobretudo no fígado, onde elas mais se depositam, e no intestino, que muitas vezes perde sua capacidade de absorção com o acúmulo dessas substâncias”, explica Flávia Cyfer, nutricionista funcional (RJ). Agora, chegou a sua vez de liberar as toxinas do organismo e fazer uma faxina geral em seu corpo (e mente!).

Cardápio detox*

Segunda-feira

· Café da manhã: Suco de maçã + couve + gengibre

· Lanche da manhã: 1 pera + 2 castanhas-do-pará

· Almoço: Salada de rúcula com tomate e pepino ao molho de laranja com azeite e oregano OU Salada de quinoa com abacate, cenoura e frango desfiado

· Lanche da tarde: 1 fatia de pão sem glúten com geleia orgânica de amoras

· Jantar: Sopa de abobora com gengibre OU Salada verde

Terça-feira

· Café da manhã: Ovos mexidos com vegetais OU Chá verde gelado

· Lanche da manhã: 1 punhado de semente de abobora

· Almoço: Salada de agrião com alho poror e repolho roxo com azeite extra virgem e sal de ervas OU Brócolis cozidos por 3 minutos com creme de tofu OU Salmão assado com raspas de casca de laranja

· Lanche da tarde: Chá dente de leão com mel de agave OU 1 bolacha de arroz integral com patê de feijão branco

· Jantar: Sopa creme de alho poro OU Salada verde

Quarta-feira

· Café da manhã: Salada de frutas com farinha de linhaça dourada

· Lanche da manhã: 1 pedaço de chocolate com cacau 70%

· Almoço: Salada de brotos (alfafa, feijão e brócolis) OU Caldinho de feijão azuki OU Omelete de forno com vegetais

· Lanche da tarde: Shake de leite de amêndoas com banana e cacau

· Jantar: Sopa de ervilha OU Salada verde

Quinta-feira

· Café da manhã: Shake de leite de arroz com mirtilos + clorofila líquida

· Lanche da manhã: 1 batata Yacon

· Almoço: Mix de folhas verdes (mostarda, agrião, rúcula, alface roxa e chicória) com manga e nozes OU Grão de bico cozido OU Filé de frango empanado em flocos de amaranto ao forno

· Lanche da tarde: Suco vivo de cenoura, maçã, pepino, linhaça, água de coco, couve e hortelã

· Jantar: Sopa de legumes com algas OU Salada verde

Sexta-feira

· Café da manhã: Creme de caqui com mix de castanhas quebradas

· Lanche da manhã: 1 pratinho de mirtilos e cerejas frescas

· Almoço: Salada de repolho roxo cru em tirinhas com maçã, suco de limão, milho, tomate e cebola, regado com azeite aromatizado com manjericão OU Berinjela em lascas grelhada OU Filé de linguado ao molho de tahine

· Lanche da tarde: Mingau de amaranto com canela e agave

· Jantar: Sopa de tomate com manjericão OU Salada verde

Sábado

· Café da manhã: Suco refrescante de água de coco + limão (com casca) + banana + hortelã

· Lanche da manhã: 1 caldinho de missô

· Almoço: Arroz negro com amêndoas em lascas OU Couve refogada no óleo de coco OU Shitake grelhado no shoyu

· Lanche da tarde: Frutas secas variadas (ameixa, damasco, uvas e banana passa)

· Jantar: Sopa creme de pimentão vermelho OU Salada verde

Domingo

· Café da manhã: 1 aipim cozido com azeite e sal de ervas OU Suco de melancia com erva doce

· Lanche da manhã: 1 maçã

· Almoço: Salada de rúcula, cenoura, tomates cereja com vinagrete de morangos OU Purê de inhame OU Hamburguer de soja com aveia

· Lanche da tarde: Caldinho diurético: maçã, aipo, cenoura e salsinha centrifugados

· Jantar: Creme de mandioquinha com açafrão e pimenta do reino OU Salada verde

*Siga o cardápio por apenas sete dias