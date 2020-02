Dieta da glicose

Evite comer massas que não sejam integrais

Se o assunto é emagrecer, a escolha dos alimentos faz toda a diferença. Por exemplo: um doce de 300 calorias engorda mais do que uma refeição com o mesmo valor calórico à base de folhas, vegetais e carnes. A explicação é simples: o doce tem índice glicêmico (IG) alto. Isso significa que ele se transforma rapidinho em açúcar no sangue, fazendo com que o hormônio insulina (que processa a glicose) seja disparado em grande quantidade e rapidamente pelo corpo. E altos níveis de insulina levam a uma maior estocagem de gordura corporal.

Mata fome e previne diabetes “Os piores alimentos são os preparados com farinha e açúcar brancos”, diz a nutricionista Noádia Lobão, de Niterói (RJ). Segundo Noádia, há outros carboidratos de alto índice glicêmico, como o mel e os flocos de milho, que quando ingeridos também disparam a glicose na corrente sanguínea.

Cortando ou reduzindo bastante a ingestão deles, é possível eliminar até 2 quilos por semana. Além da perda de peso, equilibrar os níveis de açúcar no sangue ajuda a reduzir a fome e evitar o diabetes. Ainda precisa de mais argumentos para tentar?

Fuja destes alimentos!



Conheça os alimentos com IG (índice glicêmico) alto e evite-os pra queimar mais gordura e sentir menos fome:

– Açúcar branco (e alimentos que o contenham, como doces e sorvetes)

– Farinha de trigo refinada (inclui tudo o que é preparado com farinha branca, como pães comuns, massas, pizzas, tortas, biscoitos etc.)

– Mel

– Flocos de milho

– Arroz branco

– Batata

– Mandioca (aipim)

– Beterraba

– Abóbora

– Pipoca

– Frutas muito doces (uva, manga, uva-passa, tâmara etc.)

Se der vontade de comer um dos alimentos proibidos, escolha uma fruta

Deu muita vontade?



Quando for inevitável comer os alimentos acima, combine-os com outros nutrientes que ajudam a reduzir a velocidade com que a glicose chega ao sangue. “O ideal é sempre consumi-los com proteínas e gorduras boas. Exemplos: pão integral com carne branca, fruta com castanhas, espaguete com azeite e carne magra”, orienta a nutricionista Noádia.

3 receitas light pra quem ama sanduíche e macarronada!



1. Sanduíche del mare

– 1 fatia de pão sírio integral, cream cheese light, salmão ou atum, alface, cenoura ralada e um pouquinho de mostarda.

2. Espaguete integral

– 2 escumadeiras de espaguete integral (use o tipo grano duro) cozido, servido com molho de tomate e frango desfiado.

3. Sanduíche à italiana

– 2 fatias de pão de centeio com alface americana, tomate, queijo branco, azeitonas, manjericão, molho de alho e tomate seco.