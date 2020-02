Dieta da caminhada faz emagrecer com saúde

Caminhar também melhora o humor

Foto: Dreamstime

Você até segue uma dieta para emagrecer, mas treme só de pensar na idéia de praticar atividade física? Pois saiba que há um exercício perfeito para você: a caminhada.

Essa atividade está tão presente na nossa vida que dá para encará-la como um passeio. Além disso, quando você começa a caminhar seu corpo não precisa se adaptar muito, como quando você passa a frequentar uma academia de ginástica.

Só tênis e camiseta

Fácil e de graça, a caminhada é um ótimo jeito de queimar calorias. Com alguns minutos por dia você pode enxugar até 9 quilos por mês. Essa foi a descoberta que pesquisadores americanos anunciaram recentemente. Eles concluíram que 50 minutos é a dose diária adequada para turbinar a dieta. E esse tempo não precisa ser gasto todo de uma vez. Você pode quebrá-lo, por exemplo, em duas saídas de 15 minutos e uma de 20. Não custa tentar!

Segundo Armando Resende, professor da academia Triathon, essa atividade traz outros benefícios. “A caminhada favorece no organismo a produção de substâncias que melhoram o sono e o humor.” Mas antes de começar, o ideal é pedir uma liberação médica.

7 motivos para andar a pé

Caminhar ajuda a dormir melhor

Foto: Getty Images

1. Aumentar o gasto calórico

Andar a pé é uma ótima maneira de diminuir o número de calorias que você ingeriu no dia sem cortar mais nada da alimentação. Ou seja, você continua comendo igual, mas emagrece mais.

2. Ganhar massa magra

Além de ganhar uma forma mais bonita, os músculos das pernas colaboram para o emagrecimento. Músculos funcionam como fornos de queimar calorias. Logo, quanto mais massa magra, maior é a perda de peso.

3. Ficar mais saudável

O hábito de andar a pé colabora para a saúde em geral e traz condicionamento físico. Você emagrece e, de quebra, melhora o sono, a disposição para trabalhar e o humor também!

4. Sentir menos fome

Caminhar ajuda a diminuir a sensação de fome porque desvia o fluxo de sangue do sistema digestivo para as partes do corpo envolvidas com a atividade.

5. Diminuir a compulsão

Bater perna por aí ocupa seu tempo livre e impede que você coma por tédio ou por falta do que fazer. Afinal, não dá para atacar a geladeira enquanto você está caminhando, né?

6. Reduzir o estresse

A atividade física faz o cérebro liberar mais endorfinas, substâncias naturais que diminuem a fome e combatem os hormônios do estresse – responsáveis, também, pelo ganho de peso.

7. Cuidar de você mesma

O exercício se reverte em um momento dedicado apenas ao seu corpo e ao seu espírito. Aproveite para descansar a cabeça dos problemas e mentalizar coisas boas para si mesma. Vale levar um aparelho para ouvir música com um fone de ouvido.

O jeito certo de andar

Caminhar pela manhã é mais benéfico

Foto: Getty Images

Alguns cuidados simples garantem a eficiência da sua caminhada:

– Escolha um calçado confortável, de preferência um tênis de boa marca. O investimento é válido para evitar lesões.

– Caminhe num ritmo acelerado, mas sem correr. Procure andar como se fosse perder o ônibus.

– Qualquer horário serve para caminhar. Porém, pela manhã o benefício é maior, porque o corpo ganha disposição para enfrentar o dia. Lembre-se de passar protetor solar.

– Hidrate-se bem, bebendo água antes e depois do exercício. Se possível, tenha uma garrafinha para levar água e tomá-la também durante a caminhada.

– Não caminhe, de maneira alguma, em jejum. Coma sempre alguma coisa leve antes de sair.