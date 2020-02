Dieta da aveia

A aveia espanta a fome e vai bem com tudo!

Foto: Dreamstime

Nem todo regime tem que ser sofrido. Na maioria das vezes, adotar hábitos alimentares mais saudáveis já ajuda a eliminar os quilinhos que impedem você de caber naquela calça jeans tão sonhada. Quanto menor o intervalo entre as refeições, aliás, mais rápido o corpo entende que não precisará continuar acumulando gordura desesperadamente.

“E onde entra a aveia nessa história?”, você deve estar se perguntando. Segundo o Laboratório de Lípides da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), a fibra da aveia age nos hormônios relacionados à saciedade, prolongando a sensação de estômago cheio (assim você come menos).

Em pesquisa da nutricionista Ana Maria Pita Lottenberg, pessoas que consumiram porções diárias do cereal emagreceram 60% mais do que as demais. Duvida? Então faça o teste (seguindo o cardápio ao lado) e depois conte para a gente!

Benefícios da aveia

– Provoca a sensação de saciedade.

– Facilita o trânsito intestinal.

– Diminui o risco de colesterol alto.

– Ameniza os efeitos de processos inflamatórios.

Dicas de consumo

Aveia combina com tudo! Vale polvilhar sobre o iogurte, bater com leite e frutas, misturar na massa. Só tome cuidado com a quantidade de calorias ingeridas. Acrescentar o cereal em pizzas ou hambúrgueres dificilmente fará você perder os pneuzinhos indesejados.