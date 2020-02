Como reduzir a fome e emagrecer

Associe o produto a uma reeducação

alimentar!

Foto: Getty Images

Se você está determinada a perder peso, já pode contar com mais uma arma a seu favor. Trata-se do Slim Shots, um produto cremoso, com a aparência de um iogurte, lançado recentemente no Brasil.

Calma, não se trata de mais um daqueles medicamentos que causam dependência ou trazem efeitos colaterais. Ao contrário: ele é totalmente natural!

O que faz do produto uma opção tiro e queda para emagrecer é a capacidade de impedir o corpo de absorver 3 em cada 10 calorias. Além disso, ele consegue retardar o apetite por até umas oito horas. Bom, né?

Segundo a nutricionista Rosana Perin, chefe do serviço de nutrição do Hospital do Coração, em São Paulo, essa é uma chance de aprender a comer direito.

Nada de passar fome

“Esse iogurte funciona como coadjuvante no emagrecimento, por isso, deve ser usado para ajudar na reeducação alimentar”, explica Rosana. Seguindo essa orientação, depois de parar a dieta, você não voltará a ganhar peso.

Com a ajuda do Slim Shot, é possível perder até 3 kg por semana sem sentir um pingo de fome. Descubra como essa novidade funciona!