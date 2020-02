Como emagrecer comendo em restaurante por quilo

Emagreça 6 kg em seis semanas

Foto: Getty Images

A grande variedade de pratos oferecida pelos restaurantes self-service é uma grande vantagem na hora de fazer regime. Com tantas opções, sempre é possível se alimentar bem sem extrapolar nas calorias.

Veja as recomendações da nutricionista Maria Eduarda Ourivio, da RGNutri, de São Paulo, para o almoço de segunda a sexta no quilo. Se você combiná-las com um café-da-manhã leve, um lanchinho de manhã e outro à tarde e um jantar moderado, totalizando 1.200 calorias por dia, perderá 6 kg em seis semanas. Confira.

No almoço, coma assim…

2ª feira – Dia de pegar leve

Após o fim de semana, esqueça as saladas com creme de leite (como salpicão) e os molhos com maionese. Italiano, vinagrete, à base de iogurte ou mostarda são opções bem mais amigáveis.

– Prato principal: 1/2 prato de folhas verdes (alface americana e crespa, agrião e rúcula), 3 rodelas de tomate, 2 rodelas de beterraba (ou 4 rodelas de rabanete) e 2 batatas pequenas temperadas com vinagrete + 3 col. (sopa) de salada de frango desfiado e uva passa temperados com 1 fio de azeite, mostarda e ervas (ou 1 filé de frango grelhado)

– Sobremesa: 1 bombom Alpino

– Bebida: 1 caixinha (200 ml) de suco de fruta

Total: 400 calorias

3ª feira – Hoje vai bem massa



Macarrão é uma ótima pedida nesse dia. Mas escolha bem o molho para acompanhar. O tradicional de tomate é mais magrinho que aqueles que levam queijo e creme de leite, e não deixa nada a desejar em sabor.

– Prato principal: 3 escumadeiras de talharim ao sugo (ou 1 quadradinho de lasanha à bolonhesa) com 2 col. (sobremesa) de queijo parmesão ralado + 1/2 prato de salada de agrião e alface (ou qualquer outra folha verde), 2 col. (sopa) de cenoura ralada com 1 fio de azeite, vinagre balsâmico e sal

– Sobremesa: 1 picolé de frutas

– Bebida: 1 copo (200 ml) de suco de maracujá com adoçante

Total: 473 calorias

4ª feira – Mate a vontade de fritura

Fritura liberada, mas com moderação

Foto: Getty Images

Se for impossível resistir às frituras, reserve apenas um dia da semana para elas. E economize no tamanho da porção, além de complementar o prato com uma salada bem variada.

– Prato principal: 2 col. (sopa) de purê de batata (ou arroz branco) + 3 nuggets de frango + 1/2 prato de salada de escarola (ou qualquer outra folha verde), 2 col. (sopa) de brócolis cozidos (ou couve-flor), 2 col. (sopa) de grão-de-bico (soja ou lentinha) e 1 col. (sopa) de tomate-cereja, temperados com azeite, vinagre balsâmico e sal

– Sobremesa: 1 fatia média de abacaxi

– Bebida: 1 caixinha (200 ml) de suco de soja light

Total: 476 calorias

5ª feira – Oba, um doce especial!

Você conquistou o direito a um doce. Mas recuse o chantilly, campeão em açúcar e gordura. E reduza um pouco as porções da refeição para compensar o prazer que vem depois.

– Prato principal: 2 col. (sopa) de arroz + 1 filé de carne (ou frango) grelhado + 1/2 prato de espinafre refogado (ou qualquer outra folha verde refogada) com 4 rodelas de pepino, 3 rodelas de tomate e 1 col. (sopa) de cogumelo, temperados com 1 fio de azeite e ervas

– Sobremesa: 1 fatia média de torta-musse de chocolate

– Bebida: 1 caixinha (200 ml) de água-de-coco

Total: 535 calorias



6ª feira – Peixe é bom e não engorda



Todo mundo pensa que peixe é sempre saudável e não engorda. Não é bem assim: se for frito ou com muito molho, pode detonar a sua dieta. O ideal é aquele filezinho assado, cozido ou grelhado ­— é delicioso do mesmo jeito!

– Prato principal: 3 col. (sopa) de arroz integral + 1 filé de pescada (ou salmão) grelhado + 1/2 prato de salada de alface com tomate-cereja, 2 col. (sopa) de palmito em rodelas, 2 col. (sopa) de milho verde e 2 col. (sopa) de cenoura ralada temperados com 1 fio de azeite, sal e limão

– Sobremesa: 3 colheres (sopa) de salada de frutas

– Bebida: 1 copo (200 ml) de suco de melancia

Total: 554 calorias

Sugestões para o resto do dia

Tente consumir alimentos saudáveis

também nas outras refeições

Foto: Getty Images

Café-da-manhã

1 sanduíche com 2 fatias de pão light com 1 fatia de queijo branco light e 2 fatias de peito de peru + 1 xíc. (chá) de café com adoçante ou 1 banana pequena + 1 fatia de pão integral com 1 col. (sopa) de requeijão light + 1 xíc. (chá) de café com adoçante

Lanche da manhã

1 barra de cereal ou 1 banana passa

Lanche da tarde

1 bananinha sem açúcar ou 1 pote de iogurte de frutas light + 1 fruta (maçã, pêra ou 4 morangos)

Jantar

2 salsichas de frango ou peru + 3 col. (sopa) de arroz + 1/2 prato de salada de alface temperada com 1 fio de azeite, vinagre e sal ou Pizza de pão sírio (1 pão sírio pequeno com 1 fatia de mussarela light e 1 rodela de tomate temperado com 1 fio de azeite e orégano