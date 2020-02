Chá do Sol: novidade que faz perder até 10 kg por mês

Tome 1 xícara (chá) meia hora antes do café da manhã, do almoço e do jantar

Foto: Getty Images

O que é

Composto natural desenvolvido a partir de 13 ervas: carqueja, capim-limão, hortelã, laranja, chá verde, camomila, alecrim, hibisco, amora, melissa, chá branco, funcho e sálvia.

Porque emagrece

O conjunto de plantas, além de inibir o apetite e desintoxicar o organismo, desincha o corpo, pois é diurético, melhora o sistema digestivo e faz o intestino funcionar melhor.

Como ingerir

Ferva 1 litro de água, desligue o fogo e junte 5 colheres (sopa) do chá. Cubra por dez minutos e tome 1 xícara (chá) meia hora antes do café da manhã, do almoço e do jantar. Tome também 1 xícara (chá) junto com o lanche da tarde.

Foto: Divulgação

Contraindicação

Gestantes e lactantes não devem tomar.

Efeito colateral

Não tem.

Preço

R$ 18,90* (175 g). A marca cobra a entrega.

Informações

(51) 3024-0235 ou no site do Chá do Sol

*Preço pesquisado em agosto de 2011