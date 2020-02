Cerveja dá barriga?

Curta com saúde! Tome um copo de

água para cada copo de cerveja ingerido

Sim! A cerveja aumenta a barriga sim. Bebidas alcoólicas estimulam a produção de insulina, um hormônio que favorece o acúmulo de gordura na barriga. Por ter baixo teor alcoólico, se comparada ao vinho e aos destilados, a cerveja costuma ser consumida em maiores quantidades, o que engorda ainda mais.

Para não comprometer sua dieta, não é preciso abrir mão de uma cervejinha com os amigos de vez em quando, basta diminuir a quantidade. Outra saída é “diluir” as calorias da cerveja, alternando seu consumo com outras bebidas não calóricas, como água ou refrigerantes light.

Respondido por: Zuleika Halpern, endocrinologista do Hospital das Clínicas de São Paulo