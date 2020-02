Caralluma: a planta que emagrece até 3 kg na semana

Emagreça de maneira saudável

Foto: Getty Images

A Caralluma fimbriata está causando o maior burburinho. Extraída de um cacto, essa substância é a última moda entre os suplementos naturais que ajudam a emagrecer rapidamente. Seus benefícios até já foram comprovados na Índia, onde é usada há séculos para saciar a fome e dar disposição.

Segundo a nutricionista Daniela Jobst, membro do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, com o uso da caraluma e uma dieta balanceada, é possível perder até 3 quilos por semana. “Além de inibir o apetite, ela aumenta a saciedade e impede a absorção de carboidratos”, completa a especialista.

Isso significa que você não precisa mais morrer de peso na consciência logo depois de comer uma fatia de pizza ou um pedacinho de bolo. Parece um sonho, não? A gente ensina como transformá-lo em realidade.

Como usar a Caralluma para emagrecer



– Encontrada em farmácias de manipulação, a substância só pode ser vendida com receita de endocrinologista, nutricionista ou fitoterapeuta.

– Ingerir diariamente no máximo 300 mg, na forma de cápsulas, uma hora antes do almoço ou jantar.

– A dosagem é individual e não deve ultrapassar 300 mg por refeição.

– A caraluma pode irritar estômagos sensíveis, que sofrem de gastrite ou úlcera.

– Durante o tratamento, tome bastante líquido para diminuir a retenção.

– Não exagere no consumo de doces e carboidratos: a caraluma ajuda no emagrecimento, mas não faz o milagre de tirar do seu corpo uma caixa inteira de bombons. O jeito é pegar leve e fazer exercícios, tá?