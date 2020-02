BOA FORMA revela o treino de musculação seguido por Paloma Bernardi

Paloma Bernardi se apaixonou por musculação por conta da sua personagem Alice, de “Insensato Coração”

Foto: Reprodução Revista BOA FORMA

Paloma Bernardi nunca foi fã de academia, mas sempre gostou de mexer o esqueleto. Filha de bailarina, ela cresceu dançando jazz, balé, frevo… Entretanto, bastou receber o convite para interpretar a professora de educação física Alice, de “Insensato Coração”, para que a atriz mergulhasse no universo da personagem e se apaixonasse por musculação.

“Contratei um personal e comecei a malhar”, conta. “Queria ficar com o corpo mais definido e conhecer a tribo que frequenta academia.” Na fase de preparação para o papel, ela deu início a treinos de musculação, pilates no solo e corrida durante sete meses. Assim, perdeu 3 quilos em sete meses e pulou dos 56 para os 53 kg. Desde então se tornou fã dos exercícios físicos. “À medida que você vai conseguindo levantar mais peso e vê o fôlego melhorar – e, claro, o corpo ficar mais bonito -, não dá vontade de parar”, revela. Hoje, ela malha três vezes por semana, para definir curvas e melhorar a resistência cardiovascular.

Confira o treino semanal da morena preparado pelo professor Amaral de Macedo e revelado à BOA FORMA:

Segunda-feira

· Agachamento no Smith (15 kg)

· Leg press (60 kg)

· Agachamento unilateral com barra (10 kg)

· Glúteos 3 apoios com joelho flexionado (com caneleiras de 6 kg cada uma)

· Abdominal na bola

· Abdominal no solo (com anilha de 10 kg)

· Ponte na bola com instabilidade (o professor bate na bola para desafiar o equilíbrio)

· Ponte lateral no solo com elevação de perna

Quarta-feira

· Cadeira extensora (25 kg)

· Mesa flexora (30 kg)

· Cadeira adutora (30 kg)

· Cadeira abdutora (40 kg)

· Supino reto no smith (sem carga)

· Puxada aberta no pulley alto (10 kg)

· Elevação lateral com halteres (de 3 kg cada um)

· Remada alta no cabo (15 kg)

· Abdominal inverso no solo

Sexta-feira

· Leg press (60 kg)

· Cadeira extensora (30 kg)

· Glúteos 3 apoios com perna estendida (com caneleiras de 8 kg cada uma)

· Abdominal na bola

· Abdominal oblíquo no solo

· Bíceps no TRX

· Tríceps no TRX

Você precisa de 10 minutos diários para conquistar uma cintura modelada em um mês

Foto: Reprodução Revista BOA FORMA

E para quem está buscando um corpo perfeito como o das famosas, a publicação ensina também um treinamento funcional de dez minutos que ajuda a esculpir a cintura. A sequência é composta por três exercícios feitos com uma medicine ball, semelhante a uma bola de basquete.

Além disso, a revista lista algumas medidas simples para realçar as curvas:

· apostar em exercícios aeróbicos, como corrida, caminhada, aula de bike e natação.

· siga uma dieta equilibrada. Evite refrigerantes, açúcar e refinados – alimentos com alto índice glicêmico, que estimulam picos de insulina, o hormônio que contribui para a gordura estocar na barriga.

· experimente drenagem linfática, pelo menos uma vez por semana.

· relaxe, pois o corpo sob tensão tende a estocar gordura e, pior, bem na barriga e nos pneuzinhos.

Entre na moda dos esmaltes e conheça todas as tendências do inverno

Foto: Reprodução Revista BOA FORMA

Está em forma? Então é a hora de se valorizar ainda mais com truques de beleza. Conheça na edição de abril os tons de esmalte de inverno, as texturas que estão em alta e os efeitos que vão causar impacto.

Assine BOA FORMA