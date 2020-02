As dietas da moda realmente funcionam?

Descubra se as dieta da moda dão mesmo resultado

O grande segredo que ronda o emagrecimento é se as dietas da moda funcionam. E é exatamente essa a principal dúvida tirada pela WOMEN’S HEALTH de agosto. Da proteína, dos pontos, Dukan, Mediterrânea: vira e mexe surge uma “milagrosa” fórmula para perder peso.

O principal truque da grande maioria é eliminar o consumo de certos alimentos. Entretanto, atitudes extremas como essa tendem provocar o conhecido efeito sanfona – afinal, quanto tempo você consegue ficar sem aquele pãozinho no café da manhã? – e também podem levar a sérios problemas de saúde.

Por isso, é preciso ter em mente que elas são simplesmente atalhos que funcionam por um tempo curto – depois é que começa o verdadeiro desafio. Para emagrecer, além de ingerir porções em quantidades adequadas, é preciso reunir nutrientes variados no prato. Por isso, a revista defende a reeducação alimentar e a prática regular de exercícios. Confira alguns dos mitos que estão por trás dessas dietas:

· Da proteína: a ausência de carboidratos na alimentação é recomendada por, no máximo, cinco dias para que a saúde não sofra prejuízos.

· Dos pontos: por reunir alimentos diversos, ela pode ser seguida pela vida toda, mas a contagem de pontos constante pode gerar ansiedade e estresse.

· Dunkan: A restrição de carboidratos da primeira fase da dieta provoca queda da serotonina, levando à irritabilidade, ansiedade, dispersão e insônia.

· Mediterrânea: Embora saudáveis, alguns alimentos mediterrâneos são bastante calóricos, o que significa que você pode ver as suas boas intenções irem por água abaixo.

Agora não há mais desculpa para se exercitar! Se não gosta de academia, pratique luta livre

Luta Livre

Para perder peso com saúde, é imprescindível aliar exercício físico à dieta. Mas se você está cansada da academia, existe uma ótima notícia: que tal se dedicar a treinos de artes maciais? Eles queimam 500 calorias em 1 hora, torneiam os músculos, aceleram o metabolismo, melhoram o equilíbrio e ainda são pra lá de animadores.

Pensando nisso a revista elaborou com a ajuda do paulista Demian Maia, campeão de jiu-jítsu e lutador do UFC, um treino para mulheres inspirados em movimentos do MMA. Dá para fazer em casa, duas ou três vezes por semana.

Conheça todos os amigos do peito

Amigos do peito

E já que o corpo perfeito é uma das prioridades das mulheres, a publicação traz ainda um dossiê completo sobre os seios – poderosas armas de sedução. Você vai descobrir o que fazer para ter seios mais bonitos e saudáveis dos 20 aos 50 anos de idade.