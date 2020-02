Alimentos que auxiliam na dieta em cada fase da vida

Texto

Foto:

Conforme o tempo passa, nosso metabolismo fica mais lento e, se descuidamos da dieta, ganhamos peso com facilidade. Com a idade, o organismo feminino também começa a ter necessidades nutricionais específicas. Por isso é importante seguir um cardápio que mantenha a saúde e o peso em dia em todas as fases da vida! Confira o ideal para você a seguir.

Aos 20 anos

Foto: Dreamstime

O metabolismo está acelerado. Mas, por causa da correria, às vezes não comemos corretamente”, explica a nutricionista Fabíolla Andrea Machado.

Dicas espertas

· Jamais abra mão do café da manhã. “Assim você vai chegar à hora do almoço com fome demais e poderá exagerar na quantidade de alimentos ingeridos”, alerta a nutricionista.

· Evite os sanduíches, tão comuns na vida de quem tem pouco tempo para comer. “Esses alimentos são ricos em sódio e podem provocar retenção de líquidos e inchaço. Isso sem falar do excesso de gordura que possuem.”

· Alimente-se a cada três horas. Carregue com você algo que possa comer quando sentir fome, como uma fruta ou uma barra de cereais com pouco açúcar.

Alimento perfeito

Maçã

Rica em pectina, um tipo de fibra solúvel que faz bem ao aparelho digestivo, a fruta mantém a fome “domada” entre as refeições.

Aos 30 anos

Foto: Dreamstime

O metabolismo fica mais lento e o excesso de tarefas pode provocar estresse, o que aumenta a compulsão alimentar e a vontade de comer doces.

Dicas espertas

· Aumente o consumo de água e pratique atividade física todo dia (inclusive para evitar a celulite!).

· Tenha um passatempo. Distrair a cabeça afasta a ansiedade e o estresse.

· Substitua carboidratos (pães e massas) refinados por integrais, que têm digestão bem mais lenta.

· Torne o azeite um grande aliado. Ele ajuda a impedir o acúmulo de gordura na região da barriga.

· Combine o consumo de frutas e verduras com fontes de proteínas, como queijos, iogurtes e castanhas. Isso ajuda a controlar a ansiedade e a compulsão alimentar.

Alimento perfeito

Espinafre

Rico em minerais, ferro e cálcio, ele ainda contém vitamina A e as do complexo B, que dão disposição e previnem o estresse e a ansiedade.

Aos 40 anos

Foto: Dreamstime

Começam a ocorrer as alterações hormonais do climatério e da menopausa. Há diminuição do volume dos músculos, o que provoca flacidez.

Dicas espertas

· Evite o ganho de peso extra reduzindo entre 200 e 300 calorias diárias de sua alimentação.

· Mantenha uma dieta equilibrada, sem excessos.

· Faça uma atividade física que lhe dê prazer todo dia.

· “Aumente o consumo de proteínas, que ajudam na prevenção da flacidez. Vale a pena comer peixes, aves, ovos, linhaça, oleaginosas e leguminosas, como soja, feijão e lentilha”, ensina a nutricionista.

· Aposte nos alimentos termogênicos, que aceleram a queima de calorias, como gengibre, canela, pimenta, chá-verde e guaraná em pó.

Alimento perfeito

Soja

O grão é riquíssimo em proteína, que ajuda a fortalecer os músculos, e isoflavona, que alivia os sintomas da menopausa.

Aos 50 anos (ou mais)

Foto: Dreamstime

Com a baixa produção de estrogênio, um dos hormônios femininos, o colesterol pode aumentar, assim como os riscos de depressão e osteoporose.

Dicas espertas

· Se quiser comer doce, aposte na gelatina diet, que não tem açúcar e, por causa do colágeno, ajuda na firmeza da pele.

· Consuma alimentos que liberem serotonina (substância produzida pelo corpo que gera sensação de bem-estar), como banana, abacate, aveia e canela.

· Evite a osteoporose: reduza o consumo de álcool, sódio e cafeína, e aumente a ingestão de cálcio, presente no leite, em queijos e amêndoas.

· Evite carboidratos à noite. Faça uma refeição leve, com salada e carne grelhada, ou tome uma sopa sem creme de leite.

Alimento perfeito

Gergelim

Fonte de proteínas, cálcio e gorduras monoinsaturadas, ele ajuda a controlar o colesterol e o excesso de açúcar no sangue.