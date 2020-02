Academias organizam aulas especiais para o inverno

O shopping Iguatemi, em São Paulo, acaba de receber a nova unidade da Bodytech

Foto: Divulgação

Encontrar motivação para malhar no inverno é realmente difícil, mas não impossível. Considerando o aumento das tentações alimentares associadas à preguiça, que não hesita em aparecer assim que as temperaturas caem, ganhar peso nessa época se torna fácil, fácil. A solução é então se esforçar para superar esses obstáculos e manter a rotina de exercícios em dia. Como? Praticando atividades divertidas, que envolvam dança e misturas de treinos aeróbicos e musculares. A sugestão vem de algumas academias, que aproveitam essa época do ano para lançar aulas especiais realizadas em grupo. Segundo Dudu Netto, diretor técnico da Bodytech, que acaba de abrir uma unidade dno Shopping Iguatemi, em São Paulo, encontrar uma companhia ou participar de aulas em conjunto é ideal para se manter motivado no frio. Vale ainda experimentar novos tipos de atividades, ir à academia sempre no mesmo horário e definir algumas metas (Que tal reduzir um número do manequim?).

A aula de walking dance da Bodytech visa o emagrecimento de forma divertida

Foto: Divulgação

Walking dance, na Bodytech (Shopping Iguatemi)

Indicado para quem quer aprimorar o condicionamento físico, melhorar o equilíbrio, emagrecer e ainda se divertir, a aula de uma hora de duração realizada sobre a esteira é perfeita. Movimentos de caminhada são feitos simultaneamente a passos de dança, sob a orientação de professores treinados pela bailarina Helô Gouvea. Os ritmos vão do hip hop à bossa nova, variando de acordo com o perfil dos alunos. O gasto calórico gira em torno de 600 kcal.

Aerolocal, na Competition (Oscar Freire)

A ideia é fugir da monotonia com treinos rápidos, que misturam exercícios aeróbicos com ginástica localizada. Em uma hora de duração, os alunos intercalam dança, step, jump, bike, corrida, halteres, kinesis, funcional, treino suspenso e localizada. O gasto calórico varia entre 300 e 500 kcal.

Na Fit2You, a proposta e misturar musculação con treino funcional

Foto: Divulgação

Easyline, na Fit2You

A aula funciona como um circuito motivacional, que associa práticas realizadas com acessórios avançados de treinamento funcional a equipamentos que trabalham com a velocidade de execução em um sistema onde duas musculaturas são exercitadas ao mesmo tempo. Assim é possível perder 500 kcal e melhorar a flexibilidade, agilidade e coordenação, em apenas 30 minutos.

Meeting de inverno, na Bio Ritmo

A fim de proporcionar diversão e bem-estar aos alunos, o programa, de duas horas de duração, mistura todas as modalidades oferecidas na academia – dança, bike, step, pilates e musculação – em um circuito completo. E para deixar o clima descontraído, os professores vestem fantasias e acessórios temáticos.

Musculação e bodycombat, na Curves

Para aumentar o gasto calórico em uma época de maior ingestão de alimentos gordurosos, as alunas são estimuladas, ao longo do circuito de musculação, a realizar movimentos de bodycombat. “Nossa ideia é propor um momento liberação de energia pelos movimentos inspirados em artes marciais que são explosivos, dinâmicos e ajudam a controlar a ansiedade”, explica a fisiologista da rede Luciana Mankel.

Exercícios para relaxar é a sugestão da Runner

Foto: Diogo Silva

Runner Flow, na Runner

Para quem quer relaxar na estação, a modalidade promete diminuir o stress, com base nos movimentos realizados sobre um cilindro macio durante uma hora. O intuito é estimular os pontos de tensão gerados por exercícios físicos ou pelo stress do dia a dia.