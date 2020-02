A dieta vitamina C

Julia foi dos 136 kg aos 85 kg

Foto: Josie Cunha / Arquivo pessoal

“Na adolescência, eu morria de amores por um garoto da minha escola. Me produzia toda, mas ele nem olhava para mim. Aquela situação me machucava muito!

Pode parecer coisa boba de menina, mas eu sofria quando ouvia minhas amigas falando sobre os seus primeiros namoradinhos. E eu ali, sozinha, sem nenhum pretendente.

Cheguei até a inventar histórias de namoricos, só para não ficar por baixo. Mas eu era triste e tinha problemas por causa do meu sobrepeso. Meu apelido na escola era miss Banha. Imagina o meu desconforto!

Continuei crescendo e engordando muito. Aos 15 anos, eu já era uma menina obesa. Foi mais ou menos nessa época que me mudei para outro município para cursar o ensino médio. Aí, passei a comer mais besteira do que já comia.

Nos momentos de desespero, eu chorava sozinha. Também evitava falar com as pessoas. E quando alguém olhava em minha direção, já achava que estava sendo analisada por causa do excesso de peso.

A essa altura, já tinha perdido a coragem de subir na balança. Não fazia ideia de quanto eu pesava.

Investi na vitamina C

Eu sabia que estava gorda, mas preferia me esconder a encarar a balança. Aí, em 2007, quando eu tinha 16 anos, uma amiga me deu um chacoalhão: “Ju, você está acabando com o seu corpo. Precisa começar a se cuidar”. Para me encorajar, ela foi comigo até a farmácia.

Ao subir na balança, constatei: 136 kg! Tenho 1,76 m. Eu precisava tomar uma decisão para resgatar minha autoestima e minha saúde. Foi o que fiz.

O primeiro passo foi elaborar uma lista com todos os alimentos saudáveis e magros que eu gostava de comer. Pesquisei na internet e descobri uma porção de alimentos ricos em fibras e vitamina C, que ajudam a controlar a fome, a gula, o funcionamento do intestino e ainda dão saciedade. Na minha lista havia frutas, cereais, legumes e verduras.

Mas todo começo de dieta é difícil. E o meu não foi diferente. Cheguei a chorar de fome. Dormia mais cedo só para a hora do café chegar mais rápido. Foi um período muito delicado. Depois de algum tempo, no entanto, meu estômago se adaptou às novas quantidades de comida. E os primeiros resultados me motivaram: sequei 6 kg em duas semanas!

Julia conquistou o corpo que queria e estampou a capa da SOUMAISEU

Foto: Reprodução Revista SOUMAISEU

Agora coleciono olhares e elogios



De 2007 para cá, segui minha dieta com disciplina. No começo, o emagrecimento foi mais rápido. Os últimos quilos, no entanto, foram mais difíceis de perder. Mas continuei lutando e cheguei ao meu peso atual: 85 kg. Pulei do manequim 54 para o 44!

Nesse processo, agreguei alguns hábitos saudáveis, como fazer exercícios aeróbicos na esteira, na bicicleta e na aula de jump. Os alimentos ricos em vitamina C e fibras continuam dominando meu cardápio. A melancia é a minha queridinha. Ela detona minha ansiedade, refresca, hidrata e tem poucas calorias!

Hoje todo mundo se surpreende e elogia minha forma. Vivo os melhores anos da minha vida! Deixei aquela Julia obesa para trás. Agora estou loira e cheia de paqueras! Apaixonada por alimentação, passei na faculdade de engenharia de alimentos. Neste momento, quero estudar e curtir. Eu posso!

Sou linda e me valorizo. Sei que sou capaz de me fazer feliz e de realizar muitos sonhos que eu considerava impossíveis.

Ainda pretendo perder 7 kg para poder investir em uma cirurgia plástica. Isso será a cereja do bolo! Me aguardem!”