A dieta que mistura 3 chás e laranja

Lucélia foi dos 114 kg para 59 kg

Foto: Rodrigo Bueno / Arquivo pessoal

“Tinha vergonha de sair de casa”

“Essa não é a minha mãe, não. É a minha tia.” Imagine como eu sofria ao ver meu filho falando isso de mim para os amiguinhos. Ele tinha vergonha porque os colegas faziam piadinhas sobre o meu tamanho. Meu menino tinha apenas 6 anos, era uma reação natural. Mas doía tanto…

Comecei a engordar quando engravidei, aos 21 anos. E para meu desespero, os 40 kg que ganhei não foram embora depois do parto. Assim, fiquei obesa por oito anos. Cheguei aos 114 kg e minha saúde começou a sofrer as consequências.

Eu não tinha fôlego para mais nada. Era hipertensa e vivia à base de remédios. Depois, ainda descobri que tinha uma pedra na vesícula, causada pela obesidade. Precisava retirá-la com uma cirurgia. Por causa do meu peso, seria uma operação de risco!

Apesar de tudo isso, não considerava minha obesidade tão grave. Até que me olhei em um espelho de corpo inteiro e fiquei chocada.

Lucélia misturou chá verde, de cavalinha e de camomila com o consumo de laranja

Foto: Getty Images

“Nem a nutricionista acreditou em mim”

Decidi me consultar com uma nutricionista. Ela me falou: “Vamos tentar, mas não sei se você consegue emagrecer só com dieta”. Os amigos também duvidaram de mim, mas resolvi provar que era possível.

Passei a caminhar 20 minutos por dia. Ao mesmo tempo, comecei uma reeducação alimentar, sem o meu querido café com açúcar e os doces. Para ajudar, tomava uma mistura de três chás: verde, de cavalinha e de camomila. Eles tiravam a minha fome e aceleravam o emagrecimento. Também tive outra grande aliada: a laranja. Eu comia três laranjas por dia – comia mesmo, com bagaço e tudo. Depois de cada uma, tomava um copo de água. Isso fazia meu intestino preguiçoso ficar regulado.

“Calei a boca de todo mundo”

Os resultados começaram a aparecer logo. Foram 6 kg no primeiro mês. Isso me estimulou. Resolvi aumentar o tempo de caminhada para uma hora. Depois de dez meses, cheguei aos 59 kg. Atingi a minha meta!

Depois da dieta, comecei a malhar e fiz plásticas nos seios para acabar com a flacidez. Também coloquei silicone e ficou ótimo. Minha vida agora é outra!