A dieta que combate a flacidez

Ainda dá tempo de reverter o aspecto gelatina para entrar no biquíni

Foto: Shutterstock

O envelhecimento e o efeito sanfona são os principais responsáveis pela flacidez nos braços, na barriga, no bumbum e nas pernas. “Com o passar dos anos, as fibras de sustentação da pele (colágeno e elastina) vão perdendo força e elasticidade, o que resulta em uma pele molinha”, explica a dermatologista Juliana Garavello (SP).

O estica e puxa do ganho de peso e do emagrecimento constantes enfraquecem pele e músculos, levando também à flacidez. Tem mais: a falta de ginástica regular contribui para a perda de tonicidade, fazendo o corpo “despencar”.

Mas calma! Ainda dá tempo de reverter o aspecto gelatina para entrar no biquíni. “Se a sua flacidez não é muito acentuada, uma dieta proteica e vitaminada aliada à atividade física resolve bastante o problema”, sugere Roberta Frizzo Serena, nutricionista (SP). Confira agora o cardápio de 5 dias elaborado por ela e note resultados já nas duas primeiras semanas (aliado à ginástica diária):

Segunda-feira

Café da manhã

· Suco verde (bata no liquidificador 1 folha de couve e 1 maçã com 200 ml de água) + 1 fatia de pão de forma integral com um fio de azeite de oliva extravirgem + 1 ovo cozido

Lanche da manhã

· 1 banana com aveia

Almoço

· 1 prato (sobremesa) de salada de folhas verdes variadas, cenoura crua e tomate + 1 filé de frango assado com alecrim + 3 colheres (sopa) de arroz integral + 1 concha pequena de feijão + 2 colheres (sopa) de brócolis e couve-flor no vapor + 1 fatia de abacaxi

Lanche da tarde

· Salada de morango, kiwi e melão com uma colher (sopa) de nozes raladas

Jantar

· 1 prato (sobremesa) de salada de folhas com repolho roxo + 1 filé de peixe assado com tomate e ervas + 2 colheres (sopa) de aspargos no vapor + 3 colheres (sopa) de quinoa em grãos cozida + 1 unidade de pêssego

Terça-feira

Café da manhã

· Cumbuca com 200ml de bebida de aveia + 1 rodela de mamão formosa + 3 colheres (sopa) de amora ou framboesa + 2 colheres (sopa) de quinua em farelo

Lanche da manhã

· 2 damascos secos + 5 amêndoas

Almoço

· 1 pires (chá) de salada de folhas cruas variadas, broto de alfafa e beterraba ralada + 2 fatias finas de lagarto assado com ervas + 3 colheres (sopa) de arroz integral com lentilhas + 1 pires (chá) de abobrinha, cenoura e berinjela grelhadas + 1 fatia de abacaxi

Lanche da tarde

· Suco de açaí com uva (bater no liquidificador: 150ml de suco de uva integral orgânico + 100g de polpa de açaí + água natural);

Jantar

· 1 pires (chá) de salada de folhas cruas variadas, tomate, pepino e 3 colheres (sopa) de grão-de-bico + omelete (1 gema + 2 claras) com cogumelos + 1 unidade de ameixa fresca

Quarta-feira

Café da manhã

· Suco verde (bater no liquidificador uma folha de couve manteiga, 1 rodela média de abacaxi com 200ml de água) +1 fatia de pão de forma de grãos com tahine

Lanche da manhã

· “Mix” de 2 ameixas pretas secas sem caroço + 1 castanha-do-pará + 1 noz

Almoço

· 1 prato (sobremesa) de salada de folhas cruas, cenoura ralada e palmito + 1 posta (120g) de salmão assado + 3 colheres (sopa) de arroz 7 cereais + 2 colheres (sopa) de ervilha-torta + ½ unidade média de mexerica

Lanche da tarde

· Cumbuca com 1 maçã pequena + 4 morangos + 1 colher (sopa) de aveia.

Jantar

· Salada de alface e agrião, erva-doce, peito de frango (100g) grelhado e cortado em tiras + crouton caseiro (torrar uma 1 fatia de pão integral e cortas em cubinhos) + 1 fatia média de melão

Quinta-feira

Café da manhã

· Vitamina de abacate (bater no liquidificador 200ml de bebida de aveia + 2 colheres (sopa) de abacate + 1 colher de (sobremesa) de mel)

Lanche da manhã

· 1 banana amassada com 1 colher (sobremesa) de semente de linhaça

Almoço

· 1 prato (sobremesa) de salada de agrião, repolho branco e gomos de laranja + 1 bife pequeno de panela recheado com cenoura + 3 colheres (sopa) de arroz integral + 2 colheres (sopa) de feijão preto + 2 colheres (sopa) de couve refogada

Lanche da tarde

· 200ml de suco de cranberry sem açúcar + 1 barrinha de Quinua Real

Jantar

· Salada de folhas variadas, tomate, pepino, 3 colheres (sopa) de milho (evitar milho adocicado) e 1 lata de atum em água + 1 rodela média de abacaxi

Sexta-feira

Café da manhã

· 1 rodela de mamão formosa com 1 colher (sobremesa) de aveia + 1 fatia de pão de forma integral com um “fio” de azeite de oliva extra-virgem + 1 ovo cozido

Lanche da manhã

· 1 copo (chá) de cavalinha com suco de abacaxi (bater no liquidificador 200ml da infusão (chá) com 1 rodela média de abacaxi)

Almoço

· 1 prato (sobremesa) de salada de folhas cruas com rabanete e cenoura + 2 pegadores de macarrão integral cozido com molho a bolonhesa (3 colheres (sopa) de carne moída) + 1 pêssego

Lanche da tarde

· “Mix” de 1 damasco seco + 1 ameixa preta + 1 castanha-do-pará + 1 noz + 3 amêndoas + 2 avelãs

Jantar

· 1 prato (sobremesa) de salada de folhas cruas, broto de alfafa e beterraba ralada +- 4 colheres (sopa) de quinua em grãos com brócolis e tomate-cereja e peito de frango em cubinhos + 1 kiwi pequeno