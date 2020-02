A dieta líquida que combina água, suco e chá verde

Bruna foi dos 82 kg para os 59 kg

Foto: Ivo Vincentim / Arquivo Pessoal

“Só chamava a atenção porque era gorda. Era assim que eu me sentia na época da escola, no meio das amigas magras e de tantas piadinhas de mau gosto sobre o meu corpo. Para fugir dessas situações, me trancava em casa e ficava na frente do computador.

Minha mãe tentava abrir os meus olhos dizendo na lata o que pensava sobre meu futuro: “Você nunca será amada se não der um jeito de emagrecer”. Era duro ouvir isso, mas com o tempo passei a acreditar nas palavras dela.

Aí, assumi o papel da gordinha legal, que apresenta as amigas bonitas para os garotos mas vive encalhada. E eu só servia para cupido mesmo, pois nenhum rapaz se interessava por mim. E não estou exagerando! Dei meu primeiro beijo aos 14 anos. E levei mais três anos para conseguir ser beijada outra vez. Tinha dificuldade para tudo: me vestir, sair de casa, fazer amigos… Namorar, então, era algo que eu nem me permitia sonhar!

E não pense que eu era uma gordinha conformada com o meu peso. Eu tentava emagrecer! Mesmo. Fiz diversas dietas, algumas bem radicais. Mas todos os resultados eram momentâneos. Logo engordava tudo de novo.

Só levei um chacoalhão de verdade, daqueles que fazem a gente acordar, aos 19 anos, quando a calça jeans 46 ficou pequena. “Não vou vestir tamanho 48 de jeito nenhum!” Era março de 2009. Eu estava pesando 82 kg.

Bruna ficou linda e contou os seus segredos na revista SOUMAISEU

Foto: Reprodução revista SOUMAISEU

Domingo é o meu dia de folga

Como já conhecia as dietas de restrição e tinha pavor de emagrecer e engordar tudo outra vez, fui atrás de uma reeducação alimentar. Com a ajuda da minha mãe, que cozinhava para mim, mudei radicalmente meu cardápio. Troquei bolachas recheadas, salgadinhos, frituras e refrigerantes por saladas, legumes, frutas, biscoitos integrais e linhaça.

Também descobri pela internet os benefícios de uma dieta rica em líquidos. Aí, comecei a tomar muita água, sucos, chá verde e um shake comprado pronto, para substituir o jantar. Esses dois últimos foram os meus grandes aliados.

O chá verde acelerava meu metabolismo e o shake me deixava saciada, com pouquíssimas calorias. Batia apenas com gelo e variava os sabores para não enjoar. Meus preferidos eram os de baunilha, chocolate, cookies e morango. Uma delícia! Esse shake era a última refeição do meu dia.

Seguia essa dieta de segunda a sábado e reservava o domingo para devorar o que me desse vontade. Era o meu dia de folga! Aí, comia de tudo: churrasco, refrigerante, sorvete e chocolate. Mas já nas primeiras semanas notei que não conseguia mais comer a mesma quantidade de antes. Com a reeducação, meu estômago se acostumou com menos.

Essa liberação aos domingos foi importante para controlar minha ansiedade durante a semana. E eu tinha que ser forte, viu?! À noite, trabalhava no restaurante dos meus pais e lidava com comida o tempo todo. Ficava com água na boca!

Aí, pensava nos elogios que recebia desde o começo da dieta. Era a primeira vez que eu me sentia bonita! Também pensava em entrar numa calça jeans.

A calça manequim 38 fechou!

Aguentei firme durante toda a dieta. Quando sentia muita fome, bebia água ou suco de laranja com bagaço. Isso acalmava meu estômago. Assim, já no primeiro mês perdi 5 kg. Após nove meses, sequei 23 kg no total! Reforcei meu emagrecimento com três aulas de kickboxing por semana. É uma arte marcial que trabalha o corpo, com chutes e socos. Em cada treino, chego a queimar 800 calorias. Saio com a camiseta encharcada!

Quando alcancei meus 59 kg atuais, me dei um prêmio: fui comprar uma calça jeans. Respirei fundo e encarei a vendedora. Não sabia o número do meu manequim, mas pedi pelo 42. A atendente me analisou e me ofereceu uma peça 40. Aí, tive uma surpresa maravilhosa: a calça ficou folgada! E o jeans 38 fechou direitinho! Que delíciaaaaaa!”