A dieta líquida de Fernanda Vasconcellos

“Não existe dieta milagrosa. É perda de

tempo. Você faz e, depois, o peso volta”,

Fernanda Vasconcellos, atriz

Foto: Adilson Lucas

Fernanda Vasconcellos está sorrindo à toa. Aos 25 anos, a atriz desfila a boa forma enquanto grava as cenas de Nelinha, personagem de Tempos Modernos, da Globo. Feliz com o novo corpo – 49 kg bem distribuídos em 1,60 m -, Fernanda garante que não apelou para nenhuma dieta radical. “Foi um processo. Faz mais de um ano que comecei a correr.” Depois de várias tentativas para secar os quilinhos extras, ela chegou ao equilíbrio com um trio que é tiro e queda: dieta líquida, alimentação saudável e atividade física.

Menos 6 cm de quadril

Quer saber como foi a dieta da atriz? Durante a semana, ela não mastigava nada, e cortou sal e açúcar. Nos finais de semana, ingeria fibras, cereais, legumes, verduras e proteínas magras. Com isso, ela perdeu 4 kg – e 6 cm de quadril – em 45 dias. Depois, com exercícios e reeducação alimentar, Fernanda chegou ao tão desejado peso final. E aí, vai ficar só na inveja?

Não faça esse regime sem acompanhamento médico!

Há vários tipos de dieta líquida, mas a mais famosa delas é a da Lua. A cada mudança lunar, a pessoa passa um dia inteiro tomando chás, sucos e sopas. Qualquer que seja a dieta líquida escolhida por você, faça sempre sob a supervisão de um profissional. “Ele deve acompanhar a elaboração e a manutenção de qualquer dieta”, alerta a nutricionista Maria Eugênia Berthold Trigues.