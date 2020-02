O antes e depois de Cláudia Raia

Ela é linda, famosa e bem-sucedida. E, como todas nós, mulheres, Cláudia Raia também trava uma batalha eterna contra a balança. No fim de A Favorita (2008), a atriz chegou a pesar 75 quilos. Para emagrecer, teve que fazer muita dieta e exercícios físicos e, mesmo assim, de vez em quando acabava ganhando uns quilinhos.

Agora, conheceu a médica Adriane Matta e mudou a sua vida. Em pouco tempo, Cláudia perdeu 5 quilos sem muito esforço. “Descobri que sou sangue tipo A positivo, que produz menos suco gástrico e tem que ter a alimentação mais ácida. Cortei carne vermelha, leite e queijo do meu cardápio. Dei uma emagrecida muito rápida, sem regime”, afirmou a Jaqueline, de Ti-ti-ti, em entrevista ao programa Mais Você, da Globo.

Entenda um pouco mais sobre o seu tipo sanguíneo veja como ele pode ajudar no seu bem-estar e, consequentemente, no seu emagrecimento.

Combata todos esses males de uma vez!

Além de ajudar a emagrecer, a dieta do tipo sanguíneo ajuda a acabar com:

– Cólica menstrual

– TPM

– Diabetes

– Hipertensão

– Manchas na pele

– Alergias respiratórias

– Enxaqueca

– Envelhecimento precoce

– Gorduras localizadas

– Ansiedade

– Artrose, artite

– Estresse

Os alimentos certos para cada tipo sanguíneo

Sangue tipo O

Coma carne animal!

Quase 50% da população mundial! Precisa comer carne animal. O aparelho digestivo é forte, produz muito suco gástrico, bom para a digestão da carne. Mas, por isso, pode ter doenças estomacais (gastrite e úlcera). Tem sistema imunológico ativo. Reage ao estresse com atividade física.

Prefira

– Carnes: De boi, cordeiro, avestruz

– Peixes e frutos do mar: Bacalhau, linguado e salmão

– Outros alimentos: Mussarela, leite de soja e tofu

– Frutas: Ameixa-preta ou vermelha, figo

– Verduras: Acelga, cebola, brocólis, escarola, espinafre

Evite

– Carnes: De porco – que incluem presunto, toucinho

– Peixes e frutos do mar: Salmão defumado, polvo

– Derivados do leite: Leite, creme de leite, iogurte, a maioria dos queijos

– Frutas: Laranja, morango, amora

– Verduras: Berinjela, milho, repolho

– Cereais, massas e pães: Aveia, trigo, pão branco

Estimulam o emagrecimento

Brocólis, peixes, frutos do mar, espinafre, couve-manteiga, carne vermelha.

Estimulam o aumento de peso

Couve-flor, feijão, lentilha, milho, repolho, trigo.

Sangue tipo A

Prefira os derivados de soja

Cerca de 36% da população mundial! O aparelho digestivo é sensível, tem dificuldades para decompor a gordura de origem animal, pois produz menos suco gástrico. A pessoa é sensível a doenças do coração, câncer e diabetes. O sistema imunológico reage melhor ao estresse com atividades relaxantes.

Prefira

– Carnes: De frango, avestruz e peru

– Peixes e frutos do mar: Bacalhau fresco, salmão, sardinha, truta

– Outros alimentos: Leite e queijo de soja, tofu

– Frutas: Abacaxi, ameixa, cereja, limão, amora, damasco

– Verduras: Brocólis, cebola, cenoura, espinafre

Evite

– Carnes: De boi, carneiro, cordeiro, pato, porco

– Peixes e frutos do mar: Camarão, caranguejo, polvo

– Derivados do leite: Creme de leite, sorvete, leite, manteiga, requeijão

– Frutas: Banana, laranja, manga, papaia, coco

– Verduras: Berinjela, repolho, tomate

– Cereais, massas e pães: Farinha de trigo integral, pão integral, farinha branca

Estimulam o emagrecimento

Abacaxi, verduras, feijão de soja e pratos com soja.

Estimulam o aumento de peso

Carne, feijão mulatinho, produtos do leite, trigo.

Sangue tipo B

Tipo de sangue que se dá bem com laticínios

Cerca de 10% da população mundial! É o único tipo de sangue que se dá bem com laticínios. O sistema imunológico do sangue tipo B é forte, reage melhor ao estresse com criatividade.

Prefira

– Carnes: De carneiro, cordeiro, coelho

– Peixes e frutos do mar: Bacalhau, salmão, truta, sardinha

– Outros alimentos: Iogurte, leite, queijo, ovos, ricota

– Frutas: Abacaxi, ameixa, banana, mamão, uva

– Verduras: Beterraba, brocólis, cenoura, couve, repolho

Evite

– Carnes: De frango, pato, porco

– Peixes e frutos do mar: Anchova, camarão, caranguejo, lagosta, polvo, ostra

– Derivados do leite: Queijo fundido e roquefort, sorvete com leite

– Frutas: Carambola, caqui, coco, romã

– Verduras: Alcachofra, tomate, azeitona

– Cereais, massas e pães: Farinha de trigo, milho, centeio

Estimulam o emagrecimento

Ovos, leite e derivados com baixo teor de gordura, carne, verduras.

Estimulam o aumento de peso

Milho, trigo, lentilhas, amendoins e gergelim.

Sangue tipo AB

Aposte no consumo de peixe

Apenas 4% da população mundial! Surgiu da mistura do A e do B. O aparelho digestivo é sensível e o sistema imunológico, bem tolerante.

Prefira

– Carnes: De carneiro, coelho, cordeiro e peru

– Peixes e frutos do mar: Atum, bacalhau, cavala, sardinha, truta

– Derivados do leite: Coalhada, iogurte, mussarela, ricota, queijo cottage

– Frutas: Abacaxi, ameixa, cereja, figo, kiwi, uva

– Verduras: Aipo, alho, beterraba, berinjela, brocólis, couve, pepino

Evite

– Carnes: De frango, boi, porco

– Peixes e frutos do mar: Anchova, camarão, caranguejo, linguado, siri

– Derivados do leite: Leite integral, creme de leite, queijo parmesão, provolone

– Frutas: Banana, caqui, goiaba, laranja, manga

– Verduras: Alcachofra, milho-verde, nabo, pimentão, rabanete

– Cereais, massas e pães: Farinha de milho, cereais e amido de milho

Estimulam o emagrecimento

Abacaxi, peixe, couve-manteiga, produtos do leite.

Estimulam o aumento de peso

Trigo, feijão mulatinho, milho, nozes, carne vermelha.