A dieta de Juliana Paes

Juliana Paes, a Maya de Caminho das Índias

Foto: Ernani D’Almeida

Com o final de Caminho das Índias, Juliana Paes, que cativou o público no papel da indiana Maya, só quer curtir seu casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista, viajar e descansar muuuuito curtindo sol e praia. Com 56 quilos bem distribuídos por 1,70 metro de altura, a bela está prontinha para desfrutar o verão que se aproxima. E, aqui, ela dá dicas preciosas para você também se preparar e brilhar na estação mais quente do ano.

1. “Não gosto de fazer regime, não tenho disciplina. O ideal é manter uma alimentação bem saudável, com saladas e frutas, evitando massas e gordura. Minha sorte é que gosto de comer de um jeito legal. Prefiro queijo com goiabada a chocolate na sobremesa, por exemplo.”

2. “Se o estômago reclama nos intervalos das refeições, como uma pera ou uma maçã. Nada de barrinhas de cereais, pois podem ser engordativas.”

3. “No jantar, o cardápio varia pouco: um sanduíche de pão integral com atum light ou uma sopinha leve e nutritiva que leva chuchu, cenoura, batata e agrião. Fica tão gostosa que tomo até no calor.”

4.”Uma sugestão ótima é ingerir iogurte todos os dias. Faz um bem incrível para o intestino e a pele fica linda!”

5. “Quando sei que precisarei de mais energia para o meu trabalho, preparo uma vitamina com leite desnatado, uma banana, uma colher de sopa de mel puro e um pouquinho de linhaça. Bato tudo no liquidificador e tomo.”