A dieta das cápsulas de berinjela

As cápsulas de berinjela têm o poder de reduzir a fome durante uma dieta rigorosa

Foto: Dreamstime

O cardápio da dieta

Café da manhã

· 1 copo de água (240 ml) em jejum

· 3 bolachas de água e sal

· 1 fatia de queijo ricota

· 1 fatia de presunto de peru light

· 1 copo de suco de laranja

· ½ mamão papaia

Dica da endocrinologista: Não se iluda achando que comer três bolachas é melhor do que comer pão. Nesse caso, optar por uma fatia de pão integral tem o mesmo valor calórico e é até mais saudável. E lembre-se: o suco de laranja é muito calórico. Seria melhor substituí-lo por um copo de leite desnatado, que tem menos calorias, além de ser fonte de cálcio.

Lanche da manhã

· 1 barrinha de cereal ou 1 fruta (maçã, pera ou banana)

Almoço

· 1 prato (sobremesa) com 3 tipos de alface (lisa, roxa e crespa) e tomates temperados com 1 colher (sobremesa) de azeite extravirgem, vinagre e limão

· 4 colheres (sopa) de arroz branco

· 1 filé de frango grelhado

· 3 colheres (sopa) de feijão

Dica da endocrinologista: É recomendado acrescentar ½ xícara de algum legume.

Lanche da tarde

· 2 fatias de abacaxi ou 1 copo de água de coco

Jantar

· 1 sopinha instantânea (porção individual)

· 1 copo de café com leite

· 3 bolachas de água e sal

Dica da endocrinologista: Prefira sempre as sopas caseiras, feitas com verduras e legumes frescos, em vez de sopas industrializadas. Outra boa opção de acompanhamento para a sopa são as omeletes, por serem ricas em proteína.

Ceia

· 1 maçã ou 1 banana

DICA: Tome uma cápsula de berinjela (500 mg) pelo menos meia hora antes das três principais refeições, acompanhada de 250ml de água

