A dieta da supercápsula natural!

Monique foi dos 101 kg para os 61 kg

Foto: Renée D’Avila / Arquivo pessoal

“‘Até a Monique conseguiu alguém para casar!’ Foi o que ouvi de uma prima quando marquei a minha cerimônia, em 2009. Fiquei indignada com o comentário, mas, no fundo, sabia que ela tinha razão. Eu pesava 90 kg e o Fábio, meu noivo, era magrinho e bonito. Um partidão para mim! Por isso, me sentia rebaixada. Mas sofria calada.

Desisti das dietas

Lutei contra o sobrepeso a minha vida inteira. Na adolescência, minhas colegas vestiam shorts e desfilavam de barriga de fora. Eu só usava calças compridas e camisetas largas. Elas eram paqueradas. Eu era chamada de baleia pelos meninos.

Meu peso girava em torno dos 75 kg. Como tinha vergonha do meu corpo, vivia reprimida. Para compensar, atacava hambúrgueres, chocolates e pacotes de bolacha recheada.

Em 2005, aos 25 anos, alcancei os 90 kg. Entrei em depressão. Achava que todos riam de mim na rua. Foi então que desisti de emagrecer.

Casei e engordei

Um ano depois, cansada da solidão, me cadastrei em um chat de paqueras pelo celular. Aí, conheci o Fábio, o único homem que não se importou com o meu peso. Nos encontramos e passamos um dia delicioso juntos. No final, rolou um beijo e um pedido de namoro. Aceitei, mas na minha cabeça ele só podia estar de brincadeira!

Eu vivia insegura, com medo de ser trocada por uma mulher magra. Pegava no pé do Fábio 24 horas por dia. Ele cansava de dizer o quanto gostava de mim e que eu estava neurótica. Namoramos por três anos e noivamos em maio de 2009. Fábio nunca cobrou que eu fizesse uma dieta. O incômodo era só meu!

Em outubro do mesmo ano, subi ao altar com o vestido que me serviu. Usei a lingerie dos sonhos na noite de núpcias, mas nem de longe fiquei sexy.

Passei a morar em outra cidade, longe dos meus pais, e minha compulsão por comida só piorou. Em maio de 2010, me dei conta de que estava com 101 kg e que minha única calça, manequim 48, estava apertada!

Pedi ajuda ao meu marido e ele me levou a um especialista em emagrecimento. O médico pediu que eu cortasse doces, frituras e refrigerantes e seguisse um cardápio leve, com seis refeições ao dia. Também me receitou um remédio para diminuir a ansiedade e uma cápsula manipulada com quatro componentes naturais: uva-ursina, cáscara-sagrada, carqueja e ágar-ágar. Passei a tomar uma pilula às 10 h e outra às 16 h.

Logo meu corpo se acostumou com as porções reduzidas e eu passei a me sentir saciada com elas. Meu intestino, que era preso, começou a funcionar como um relógio! Também comecei a fazer caminhadas diárias de uma hora e hidroginástica duas vezes por semana.

Monique ficou linda e contou os seus segredos à Revista SOUMAISEU

Foto: Reprodução Revista SOUMAISEU

Sequei 40 kg em oito meses!

Em um mês, mandei embora 10 kg e a tal calça voltou a servir. Fiquei tão feliz! E isso só me incentivou a continuar firme. Logo, percebi que até as roupas que não entravam em mim estavam largas.

Depois de oito meses, eliminei 40 kg e alcancei a minha meta: 61 kg na balança! Ao experimentar pela primeira vez uma calça jeans manequim 40, me senti realizada! Eu nunca tinha ostentado essa silhueta.

Não tomo mais o remédio e a cápsula natural desde dezembro, mas continuo seguindo o cardápio à risca. Aprendi o quanto é importante ter uma alimentação equilibrada.

Mas minha maior mudança vai além da aparência. Hoje me sinto muito mais disposta e segura. E tenho motivos de sobra para me sentir incrível! Pela primeira vez em toda a minha vida posso ir a uma loja e escolher o que quero sem ficar refém daquilo que me serve.”

ontinuação da matéria.