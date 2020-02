A dieta da berinjela

Carolina foi de 91 kg para 67 kg

Foto: Arquivo pessoal / Alan Teixeira

ANTES

Eu não comia nenhum tipo de legume e verdura. Até que, há um ano, descobri que minha pressão estava altíssima! Se eu não controlasse a alimentação e emagrecesse, poderia morrer. Por isso, adotei um novo estilo de vida, que incluía fazer dieta e experimentar legumes, como a berinjela, que eu adorei!

Além de ser gostosa, ela tirou a minha fome e me ajudou a eliminar os 24 kg que me impediam de usar roupas da moda.

“Comia na rua para minha mãe não ver”



Comecei a engordar quando consegui o meu primeiro emprego, aos 20 anos. Eu levava marmita, mas na hora H sempre trocava por um pastel ou lanche. Durante o expediente, quando sentia fome, comia bolachas recheadas. Minhas gavetas no escritório pareciam depósitos de balas e salgadinhos. Eu tinha até leite em pó para fazer cappuccino.

À noite, antes de ir para a faculdade, eu jantava em casa e, ainda assim, comia um salgado ou um cachorro-quente no intervalo das aulas. Aliás, esse sempre foi o meu maior problema: me alimentar fora de casa. Minha mãe pegava no meu pé pra eu não comer muito. Aí, eu devorava tudo que tinha vontade na rua. Com essa rotina, eu levava um susto cada vez que subia na balança.

Em quatro anos, o ponteiro passou dos 62 kg para os 91 kg!