A dieta certa para cada idade

Para estar em paz com a balança e ter saúde de ferro, basta seguir uma alimentação equilibrada e fazer ginástica, certo? Errado. Além disso, é fundamental saber o que é adequado fazer (e comer) em cada fase da sua vida.

Um estudo americano mostra que comer direito e na hora certa faz você apa-rentar até 27 anos a menos do que sua idade real. A pesquisa foi feita pelos médicos Michael Roisen e John La Puma, autores do livro A Dieta da Idade Verdadeira (ed. Campus).

A nutricionista Viviah de Andrade, de São Paulo, dá a lição: “O segredo é fazer boas escolhas ao longo do tempo”. Leia as dicas da especialista e siga o cardápio certo para sua idade. Ele emagrece e rejuvenesce!

Como se manter sempre jovem

Hortaliças

Cinco porções diárias de vegetais descontam seis anos da idade cronológica.



Molho de tomate

Fortalece a proteção do organismo.



Sem sal

Punhados de ervas dão mais sabor aos alimentos. Diminuir o sal na comida resulta em três anos a menos na idade.



Frutas à vontade

Evite guloseimas açucaradas: troque-as por frutas. Com quatro porções ao dia, você diminui sua idade em quatro anos.

A nutricionista Teresa Labanca, Coordenadora de nutrição do Hospital Balbino, no Rio de Janeiro, preparou um cardápio para ajudar a emagrecer em todas as fases da vida. Confira o melhor para a sua idade.