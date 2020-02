6 cápsulas que tiram a gordura do corpo

Novidades para perder peso, da esquerda para a direita: EFA 6 Age(Nutrilatina); Coco Live (Copra); Biofit (Nutrifort); X-Cut Age (Nutrilatina); Bioslim Plus 4 (Herbarium) e Camponês (Unilife)

X-Cut Age (Nutrilatina)

Queima gordura e tira a fome

O que é: suplemento de aminopolissacarídeos, substâncias químicas compostas por quitina, proteína derivada da glicose.

Por que emagrece: a quitina absorve a gordura dos alimentos na digestão e impede que ela seja armazenada. o corpo utiliza essa gordura como fonte de energia e seca. a perda de peso depende do metabolismo de cada pessoa.

Como consumir: tome duas cápsulas antes do café da manhã, duas antes do almoço e duas antes do jantar.

Contraindicações: não tem.

Preço: R$ 99 (120 cápsulas).

EFA 6 Age (Nutrilatina)

Controla o apetite e queima gordura

O que é: suplemento à base dos ácidos graxos ômega 3, 6 e 9 e de Gla (ácido gama linolênico).

Por que emagrece: seus componentes favorecem a queima de gordura e controlam o apetite. Fortalece o sistema imunológico e reduz níveis de colesterol ruim no sangue. a perda de peso depende do metabolismo de cada pessoa.

Como consumir: tome uma cápsula com água antes do café da manhã, uma antes do almoço e uma antes do jantar.

Contraindicações: não tem.

Preço: R$ 95 (100 cápsulas).

Biofit (Nutrifort)

Elimina gordura e seca até 4 kg por mês

O que é: Produto com quitosana (fibra da carapaça de crustáceos, como caranguejo) e espirulina (tipo de alga com aminoácido, fenilalanina e tirosina).

Por que emagrece: a espirulina ajuda a controlar a sensação de saciedade. Já a quitosana elimina a gordura nas fezes.

Como consumir: uma hora antes das refeições, engula as cápsulas com o estômago vazio: duas no café da manhã, três no almoço e três no jantar. Todas com dois copos de água.

Contraindicações: alérgicos a frutos do mar e alimentos com fenilalanina (derivados de leite).

Preço: R$ 18,90 (50 cápsulas).

Camponês (Unilife)

Reduz absorção de gordura e seca até 3 kg por mês

O que é: trata-se de um composto que reúne espirulina, psyllium (pó à base de uma planta semelhante ao trigo), berinjela e ágar-ágar (alga rica em fibras).

Por que emagrece: juntos, os ingredientes da composição ajudam a reduzir a absorção de gordura pelo organismo.Também auxilia no controle do colesterol e melhora o funcionamento intestinal.

Como tomar: duas cápsulas antes do almoço e duas antes do jantar.

Contraindicações: alérgicos aos componentes não devem usá-lo.

Preço: R$ 19,80 (60 cápsulas).

Coco Live (Copra)

Tira a barriga e reduz o apetite e seca até 6 Kg por mês

O que é: cápsula com óleo de coco extravirgem.

Por que emagrece: tem ação termogênica, ou seja, transforma a gordura corporal em energia por meio da aceleração do metabolismo. Por isso, reduz a circunferência abdominal e manda as gordurinhas extras embora. O produto também diminui a fome e protege contra problemas do coração e do colesterol ruim.

Como ingerir: tome duas cápsulas durante o café da manhã e duas durante o jantar.

Contraindicação: não tem.

Preço: R$ 35 (60 unidades).

Bioslim plus 4 (Herbarium)

Tira a vontade de comer doce e a barriga e seca até 4 Kg por mês

O que é: alimento à base de quitosana, com adição de cálcio, vitamina C, selênio e cromo.

Por que emagrece: as fibras ajudam na absorção de parte da gordura dos alimentos, eliminando-a nas fezes. O cálcio evita a formação de células gordurosas no abdome e o cromo tira a vontade de comer doces.

Como ingerir: tome duas cápsulas entre 30 a 40 minutos antes do café, do almoço e do jantar. Não ultrapasse a quantidade recomendada!

Contraindicação: alérgicos a frutos do mar não devem consumir.

Preço: R$ 44,44 (90 cápsulas).

O que você deve saber para emagrecer mais

. A nutricionista Stefania Valente da Silva, do laboratório Herbarium, recomenda: para cada cápsula ingerida, beba ao longo do dia um copo de água, além dos que você já toma normalmente. Por exemplo, se engolir seis cápsulas, beba mais seis copos, além do que já está acostumada a beber. O líquido associado às fibras das cápsulas ajudam a melhorar o funcionamento do intestino.

. Pratique exercícios físicos. Sabe aquelas atividades domésticas, como limpar a casa e lavar louça? Elas também contam!

. Mantenha sempre uma dieta equilibrada. Você pode, por exemplo, consumir alimentos integrais, como três frutas (pode ser em forma de suco) e três verduras (cruas ou cozidas) diferentes ao longo do dia.

. Antes de começar sua luta contra a balança, consulte um especialista para avaliar o quanto deve emagrecer e qual é o método que se adapta a você.

. Atenção: o processo de emagrecimento varia de acordo com o organismo de cada um: tem gente que perde peso mais rapidamente que outras. Por isso, não desanimne se notar que seu processo demora mais do que o de outras pessoas.

*Preços pesquisados em dezembro de 2010.