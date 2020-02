5 alimentos que tapeiam a fome

Foto: Thinkstock

Esses alimentos dão aquela força para a sua dieta e são perfeitos para driblar a vontade de beliscar toda hora:

Grão-de-bico

Cheio de proteínas e fibras, faz com que você demore para sentir fome. Ótimo para saladas e refogados, é a estrela do homus, um patê árabe (receita em http://abr.io/A3bP).

Chocolate amargo

Perfeito para diminuir a compulsão por doces. Graças ao seu sabor mais forte, a vontade passa com um tequinho. Coma, no máximo, 30 g (ou uma barra pequena) por dia.

Brócolis

O desejo por guloseimas às vezes acontece por causa da falta de um mineral chamado cromo, que estabiliza o açúcar no sangue. O brócolis é rico nesse nutriente, assim como as nozes.

Vinagre

Colocar este tempero na salada evita que se coma demais. Isso porque o ácido acético, presente no vinagre, torna a digestão dos carboidratos mais lenta.

Leite

De acordo com uma pesquisa norte-americana, tomar um copo pela manhã ajuda a evitar abusos no almoço. Que tal fazer o teste com a versão desnatada da bebida?

Para eliminar de vez a gula, pergunte-se antes da primeira garfada…

Eu estou realmente com fome?

A pergunta parece boba, porque, se estamos comendo, é fome, certo? Errado! Também comemos (e muito) porque estamos com sede, tristes, ansiosas ou simplesmente porque há um pacote de bolacha dando sopa na mesa.

Essa é a quantidade ideal?

No lanche da tarde você realmente precisa comer 10 torradas integrais, duas bananas e tomar um suco? Apesar de tudo isso ser nutritivo, há um exagero aí. Um lanche não deve ultrapassar 150 calorias.

Será que dá para trocar esse petisco por algo mais saudável?

Em vez de atacar um pacote de salgadinho, vá de frutas secas. Além de matar a fome, esse tipo de troca faz bem para a saúde. Substitua alimentos calóricos por opções com menos gordura, sódio e açúcar.