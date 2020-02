19 maneiras de perder 200 calorias

Relaxe e emagreça caminhando

na praia

Foto: Getty Images

Se você acha que para queimar gordura é preciso se matar para fazer um monte de abdominais, está muito enganada! Existem algumas atividades que ajudam a perder peso de forma agradável e muitas vezes divertidas. Confira:

1. Faça um pão doce para o lanche do domingo, sovando bem a massa. Só não caia na tentação de experimentar durante o preparo!

2. Dispense as sacolinhas plásticas e carregue a bolsa retornável no supermercado durante uma hora. A atitude pesa muito no braço, mas pouco no bolso. Afinal, a sacola cheia fica com mais de 10 kg.

3. Peça emprestada a bicicleta do seu filho e pedale no fim de semana. Quando cansar, faça uma pausa. Cinquenta minutos vão passar rapidinho.

4. Dê uma geral no seu guarda-roupa durante 1 hora e 20 minutos. Experimente tudo que você não usa há tempos e separe as roupas que “encolheram”. Em breve, elas entrarão no seu corpinho enxuto!

5. Aproveite a rapa no armário para separar todas as peças que precisam ser lavadas. Gaste meia hora para esfregar à mão as roupas delicadas – lingerie, blusinhas, vestidos de festa – e pendurá-las no varal.

6. Caminhe com seu cachorro pelo bairro em ritmo acelerado. Dê três voltas no quarteirão pela manhã e mais três no fim do dia.

7. Quando chegarem a alguma praça, arremesse a bolinha para seu cão por 30 minutos. Repita a brincadeira no passeio noturno. Seu companheiro de quatro patas vai emagrecer junto com você!

8. Sem pressa, suba oito andares de escada, respirando pausadamente durante o esforço. Se puder, adote esse hábito todos os dias.

9. Entre no YouTube, digite “Não Quero Dinheiro” e tente imitar Ivete Sangalo. Repita a música cinco vezes até acertar toda a coreografia direitinho!

10. Decore a sala com uma folhagem bonita, cobrindo o fundo de um vaso com uma camada de pedras. Adicione partes iguais de terra e composto orgânico, e misture bem. Ponha a planta na cova e aperte a terra em volta. Você vai levar uns 40 minutos para terminar o plantio.

11. Tire um tarde para engraxar aquela bota que você usou durante todo o inverno. Dê uma renovada também no verniz de outros três pares de sapatos.

12. Brinque durante 50 minutos de esconde-esconde com seus filhos e sobrinhos. Para entra na brincadeira, você tem de bater cara, tá?

13. Vai passar as férias com a família na praia? Caminhe durante 45 minutos no mar, com a água batendo na altura das canelas.

14. Faça dois bons castelos de areia com seu filho – e não se esqueça de caprichar no filtro solar dos dois!

15. Experimente montar um quebra-cabeça de 500 peças em duas horas.

16. Repita com a gente: “Não cairei nas garras do pastel, não cairei na garras do pastel, não cairei nas garras do pastel!”. Agora, vá a pé até a feira mais próxima e faça as compras. Deu fome? Coma uma fatia de abacaxi.

17. Proponha uma nova posição sexual a seu parceiro, ficando de cócoras sobre ele. Você aumenta seu prazer porque estica todos os músculos vaginais.

18. Durante o banho, use a bucha vegetal para fazer uma boa esfoliação. Depois, massageie o corpo todo com um hidratante. Termine o ritual com chapinha e uma sessão de automaquiagem.

19. Enquanto assiste a novela, ataque a pilha de roupas para passar, caprichando nos colarinhos das camisas.