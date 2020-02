Conheça a inusitada horta dessa família, feita de elementos estruturais, usados na construção civil

Navegando na internet, a dona de casa Patricia Sena, de Resende, RJ, encontrou inspiração para cultivar suas hortaliças no quintal de um jeito simples e barato. Comprou dezenas de blocos de concreto, pintou-os e plantou as sementes. Aí, bastou esperar os canteiros germinarem, cada um em seu tempo. Aos poucos, a horta foi se incorporando à rotina dos moradores: todos os dias, o caçula, Matheus, vai até lá para acompanhar o crescimento dos morangos e verificar se já é tempo de colher as verduras. “Mais do que melhorar nossa alimentação, o plantio é um ensinamento de paciência e cuidado”, diz a mãe. Os filhos mais velhos, Marcos Paulo e Maria Eduarda, e o marido, o engenheiro Valdir Ciossani, também colocam a mão na terra e ajudam na manutenção.

Visual descontraído e montagem fácil são os trunfos desta horta

– Os blocos de diferentes tamanhos foram pintados com tinta acrílica e apenas apoiados no chão – como são vazados, drenam a água naturalmente. “essa solução é ótima para quem não quer ou não tem como plantar diretamente na terra. se um dia nos mudarmos, será só juntar os vasos e transportar o jardim inteiro”, diz Patricia. o canteiro principal, que ocupa uma das laterais do quintal, é separado do gramado por uma moldura de alvenaria branca – lascas de casca de árvore cobrem o solo. No lado oposto, os cubos ficam sobre a grama, contornados por seixos.

– A moradora semeou uma espécie em cada peça de concreto, e preocupou-se em eleger somente as que não exigem muito espaço para se desenvolver. entre as escolhidas estão tomate cereja, morango, tomilho, salsa, erva-doce, capim cidreira e pimentas.

– Em paletes, o verde sobe pela parede. Patricia lixou e pintou os estrados e os aparafusou na alvenaria. as plantas vão dentro de bolsas de tnt, pregadas nas ripas de madeira. assim, as águas da rega e da chuva não empoçam.