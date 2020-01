Vingadores Ultimato vai ser realmente um filme MUITO longo

O diretor de ‘Vingadores: Ultimato‘, Joe Russo, revelou na Cinemacon (evento sobre o universo cinematográfico nos EUA) a duração exata do filme e os fãs terão de se preparar! Sem mais delongas: serão nada mais nada menos que 3 horas e 58 segundos. Isso mesmo, você leu certo.

“Apesar de termos filmado muita coisa nesse tempo, cortamos algumas coisas ao mesmo tempo em que adicionamos outras, porque a história é muito densa”, explicou Joe em entrevista ao BoxOfficePro. “Não gostamos de filmes longos (Joe divide a direção com seu irmão Anthony); é muito difícil amarrar 10 anos de histórias”.

Ele ainda acrescenta que o nível emocional do longa requer grande tempo de duração nas telonas. Afinal, serão vários personagens – Capitão América, Viúva Negra, Homem de Ferro, Hulk, Thanos… – dialogando (e lutando) ao mesmo tempo.

Joe também afirma que este filme é narrado por um ponto de vista diferente de ‘Guerra Infinita‘, lançado em abril do ano passado. Ele disse que houve a preocupação de não confundir as duas linhas de pensamento e traçar uma linha que não fosse muito tênue com o antecessor.

É muito tempo SIM, mas convenhamos: nós vamos aproveitar cada minutinho desse filme. Pode vir, 25 de abril!