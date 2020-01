Veja as primeiras imagens do filme ‘Turma da Mônica – Lições’

Fenômeno de público em 2019, com 2 milhões de espectadores no cinema, o filme “Turma da Mônica – Laços” vai ganhar uma continuação – chamada “Turma da Mônica – Lições”. As filmagens estão em fase inicial e acontecem até o dia 11 de fevereiro, no interior de Minas Gerais. “Filmaremos durante cinco semanas, em Poços de Caldas, o nosso bairro do Limoeiro. Conseguimos encontrar todas as locações do filme na cidade. Dessa vez, as filmagens concentram-se em duas escolas lindas e na praça”, explica a produtora Bianca Villar.

Mais uma vez, quem assina a direção é Daniel Rezende, cineasta indicado ao Oscar de Melhor Edição por “Cidade de Deus”. “Preparem os lenços porque ‘Turma da Mônica – Lições‘ será um filme ainda mais lindo e emocionante que ‘Laços’”, garante ele.

Os atores do elenco principal também retornam na nova produção. São eles: Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali), Gabriel Moreira (Cascão), Monica Iozzi (Dona Luísa), Paulo Vilhena (Seu Cebola), Fafá Rennó (Dona Cebola).

E, assim como “Laços”, o novo filme também é baseado na obra de Vitor e Lu Cafaggi, quadrinistas que renovaram a franquia criada por Maurício de Souza. Em “Lições”, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali precisam encarar as consequências de um erro cometido na escola e os desafios da passagem da infância para a adolescência. Nesta nova jornada, eles vão descobrir o real valor e sentido da palavra amizade.

A estreia está prevista para acontecer ainda em 2020, no dia 10 de dezembro.

Veja aqui as primeiras imagens de “Turma da Mônica – Lições”: