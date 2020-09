Sextou! Fique por dentro das lives do finde!

É sexta-feira! Finalmente, após uma longa semana, chegou a hora de descansar. E, como de costume, CLAUDIA selecionou algumas das lives deste final de semana e programações virtuais para você se programar a partir do seu gosto!

Para o sábado, está programado o Festival Sarará, que trará apresentações de artistas incríveis como Karol Conká, Kdu dos Anjos e a banda Lagum, entre outros, com apresentação de Linn da Quebrada. No domingo, além dos shows, como do Nando Reis, está programada uma live solidária incrível com Tom Zé, em prol da ONG Movimento de Mulheres, que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade com a venda de livros de pano.

Para quem está com saudade dos museus, a Japan House traz novidades em sua programação virtual, a #JHSPOnline, que vai ajudar a saciar um pouco dessa falta. Já os amantes de culinária e literatura poderão curtir uma série de eventos online preparados pela Festa Literária Internacional de São Sebastião – FLISS 2020! Bora se programar!

Festival Sarará – sábado (29)

A sétima edição do Festival Sarará, que acontece em Belo Horizonte, foi adiada para 2021. Mas não desanime! Você poderá ter um gostinho do evento sem precisar sair de sua casa. Neste sábado (29), com transmissão direta do estádio do Minerão, artistas como Karol Conká, Lagum, Kdu dos Anjos, Hot e Oreia, Coyote, Iza Sabino, Black Alien e Rosa Neon se apresentarão ao vivo. A apresentação ficará por conta de Linn da Quebrada. Não dá para perder, né? A festa começa às 16h e será transmitida no site do evento, onde o espectador poderá, inclusive, passear por um mapa com as áreas do espaço do evento, do palco ao camarim – como se ele estivesse no festival presencialmente!

Encontro com Tom Zé – domingo (30)

No domingo (30), às 17h, é hora de ter um encontro com o compositor Tom Zé na sua live solidária, em parceria com o Instituto We+Impact. Nela, o músico falará sobre sua vida e obra ao lado de Yael Berman. A live é gratuita, mas quem assistir poderá colaborar com qualquer quantia para beneficiar o Movimento de Mulheres do Jardim Comercial, cuja a história foi contada aqui em CLAUDIA. Formada pelas irmãs Marly e Mirtes de Souza em 1985, a ONG faz livros de pano para ajudar famílias vulneráveis do Capão Redondo. A transmissão será feita pelo perfil da We+Impact no Instagram (@instituto_weimpact)

Programação cultural com a Japan House São Paulo

A unidade é de São Paulo, só que pessoas de todas as regiões podem curtir a programação cultural e virtual que a Japan House está preparando para este final de semana. Por meio do projeto #JHSPONLINE, a casa de cultura nipônica apresenta diariamente, em suas redes sociais, conteúdo diverso e curiosidades sobre o Japão. Para esta sexta-feira (28), a chef e professora de cozinha, Mari Hirata, ensinará o preparo de suas receitas populares japonesas que tem como ingrediente base o wasabi (clique aqui para assistir) Aprenda a preparar Ohitashi, uma salada com folhas e caules de wasabi cozidos, e um refogado utilizando o caule desse vegetal. Você pode conferir o resto da programação dos próximos dias da semana nas redes sociais da Japan House São Paulo e no site oficial.

Festa Literária Internacional de São Sebastião – FLISS 2020

A Festa Literária Internacional de São Sebastião (Fliss-2020) traz uma programação virtual incrível para o sábado (29) e para o domingo (30). Debates literários, dicas de leitura, lançamentos, diálogos sobre direitos da criança, conversas sobre livros e música e sobre literatura e gastronomia, com chefs de cozinha de São Sebastião e da Bahia, estão entre os eventos do final de semana.

No domingo, dia 30 de agosto, às 20h, haverá a “Comida como Cultura“, uma mesa online de dar água na boca sobre literatura e gastronomia. Com participação dos chefs Adriana Saldanha, do espaço de gastronomia Brasileira Gourmet, e Eudes Assis, do restaurante Taioba Gastronomia, com a baiana Tereza Paim, da Casa de Tereza, em Salvador, e com o antropólogo e escritor Raul Lody, a roda abordará a escrita dos alimentos, falando sobre trocas afetivas em torno da mesa e da culinária por meio dos livros.

Além disso, a FLISS 2020 também está ajudando as famílias impactadas pela pandemia da Covid-19 em São Sebastião, revertendo toda a renda obtida com os ingressos, a valores simbólicos, à compra e distribuição de cestas básicas.

Lives musicais do final de semana

Lives desta sexta-feira (28):

Tássia Reis – 19h (YouTube)

Anna Catarina – 20h (YouTube)

Marsena – 21h (YouTube)

Aline Rocha – 22h (Aplicativo BeApp)

Angel Olsen – 22h (Site oficial)

Dawes – 22h (Site oficial)

Roberta Miranda – 22h45 (YouTube)

Lives do sábado (29):

Nando Reis e Sebastião – 17h (YouTube)

Live Festa do Peão de Barretos (Gusttavo Lima, Matogrosso & Mathias, Gian & Giovani e mais) – 18h (YouTube)

Zizi Possi – 19h (YouTube)

Wesley Safadão e Bruno e Marrone – 20h (YouTube)

Os Paralamas do Sucesso – 20h (YouTube)

Mato Seco – 21h (YouTube)

Björk – 23h (Site oficial)

Lives do domingo (30):

Maneva, Deko e Julies – 15h (YouTube)

Maria Cecília & Rodolfo – 15h (YouTube)

