Sessão da Tarde: filmes que a Globo irá exibir na semana de 13 a 17/5

A Sessão da Tarde desta semana começa com a exibição de “Joy: O Nome do Sucesso”, drama aclamado protagonizado por Jennifer Lawrence (“Jogos Vorazes”). Além disso, na terça-feira, a emissora exibe “Os Pinguins do Papai”, uma das comédias mais emblemáticas de Jim Carrey. Quem gosta de grandes aventuras também não pode perder “Jack, O Caçador de Gigantes”, longa que integra a grade da emissora nessa sexta-feira (17).

A seguir, você confere todos os filmes que a Globo irá exibir na Sessão da Tarde desta semana:

Joy: O Nome do Sucesso (Segunda-feira)

Joy é a história real de uma dona de casa que, após inventar um esfregão de limpeza milagroso, se transforma em uma das empreendedoras de maior sucesso dos Estados Unidos.

Onde assistir online: Star+

Os Pinguins do Papai (Terça-feira)

Sonhando em ser promovido a sócio, Tom Popper gasta uma enorme parte do seu tempo no trabalho, ignorando a existência dos filhos. Contudo, após o seu pai falecer, Tom recebe uma inusitada herança: um pinguim entregue numa caixa refrigerada. Ao tentar devolver o animal, ele ganha cinco novos pinguins, que irão ajudá-lo a se reaproximar dos filhos.

Onde assistir online: Disney+

Receita Para O Amor (Quarta-feira)

Gabby abre o próprio restaurante em sua cidade natal. Ela, então, conhece Caleb, chef do restaurante concorrente. Ambos tinham tudo para ser grandes rivais (visto que um festival gastronômico se aproxima). Contudo, da competição surge uma intensa paixão entre os dois.

Onde assistir online: não disponível

Eternos Companheiros (Quinta-feira)

Adaptado do romance japonês Goodbye, Khoru, Little Q, “Eternos Companheiros” gira em torno da trajetória de um cão guia e seu dono conflitado.

Onde assistir online: Globoplay

Jack, O Caçador de Gigantes (Sexta-feira)

Jack é um fazendeiro que adquire grãos de feijão com a única recomendação de que não devem ser molhados. Movido pela curiosidade, o protagonista acaba molhando os grãos e criando um enorme pé de feijão que o conecta a um mundo de gigantes. Em meio a tudo isso, a princesa Isabelle é sequestrada pelos gigantes e Jack se unirá ao rei numa cruzada para salvar a jovem.

Onde assistir online: Max