Sandy & Junior: há ingressos esgotados, mas veja como ainda garantir o seu

Sandy & Junior estão de volta com a turnê “Nossa História” e os fãs vem mostrando que, de fato, querem muito ver a dupla de volta aos palcos. Começou nessa quarta-feira (20) a pré-venda dos ingressos para os shows – que vão acontecer em dez capitais brasileiras – e eles já estão bem concorridos, por mais que apenas clientes do cartão Elo possam realizar a compra por enquanto.

Veja também



Através da internet a pré-venda começou um minuto após a meia-noite, enquanto nos pontos físicos o início foi às 10h. Na mesma manhã, o Twitter já estava cheio de posts a respeito do esgotamento dos ingressos online.

Só queria informar que 1 hora de vendas e é isso: esgotado. #sandyejuniornossahistória pic.twitter.com/ZyhdrZ6hZH — Gabrielle Cintra (@SEP_gabi) March 20, 2019

Eu tentando comprar ingresso de #SandyEJuniorNossaHistoria e descobrindo que já esgotou. pic.twitter.com/tg6Pvy7AaO — Thiago Britto (@thiagonit) March 20, 2019

A decepção tomou conta das redes sociais. Isso porque as pessoas tiveram que esperar um bom tempo para acessar o link da compra dos ingressos – há um esquema de “fila virtual” – e, ao terem acesso, acabaram descobrindo que já não havia possibilidade de compra.

Status: tentando segurar o sonho na cabeça e, ao mesmo tempo, tentando lidar com a frustração de, provavelmente não ir para #sandyejuniornossahistória 😭😭😭😭 pic.twitter.com/xfLkcIYM55 — Amanda 🧚‍♀️ (@AdnamaGP) March 20, 2019

Pouco antes das 13h, a assessoria da turnê “Nossa História” informou que ainda havia ingressos disponíveis online para os shows de algumas cidades. Nesse mesmo horário, a informação dada pela assessoria era de que eles estavam esgotados na pré-venda online apenas em Recife*, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

Também segundo a assessoria, pode ser que os ingressos ainda disponíveis estejam “presos” nos carrinhos das pessoas que não efetuaram a compra e, por conta disso, surge a informação de que eles estão esgotados.

Mas, calma, ainda dá para garantir o seu ingresso

Mesmo nas cidades citadas acima, o esgotamento dos ingressos é apenas parcial por enquanto. Assim como acontece em diversos shows, apenas uma parte dos ingressos é liberada na pré-venda online, outra parte está disponível na pré-venda dos pontos físicos e ainda há outras duas partes que serão divididas entre as vendas ao grande público (sem cartão Elo), que começam no dia 22. A informação a respeito da porcentagem de cada lote é sigilosa, segundo apurou o MdeMulher.

Até o fechamento dessa matéria a assessoria da turnê nos informou que as pré-vendas nos pontos físicos ainda estavam acontecendo em todas as cidades da turnê. A má notícia é que a busca por ingressos também é enorme nesses pontos de venda, onde pessoas acamparam nas filas.

Mesmo assim, ainda existe a possibilidade de compra no dia 22, quando dois novos lotes de ingressos serão disponibilizados, tanto online quanto nos pontos físicos de venda.

ATUALIZAÇÃO

Por volta das 18h30 dessa quarta-feira (20) averiguamos que já não há mais uma “fila virtual” para acessar o site da Ingresso Rápido. Neste mesmo horário ainda estavam disponíveis ingressos para os shows de Fortaleza, Belém, Salvador e Recife.

*A assessoria de imprensa da turnê “Nossa História” havia informado que os ingressos para o show de Recife estavam esgotados na pré-venda online. No entanto, até o fechamento dessa atualização, o 3º lote do setor “Vamo pulá” ainda aparecia como disponível no site da Ingresso Rápido.