Relembre a importância de Francisco Brennand na Arte do Brasil e mundo

Brennand foi um dos principais artistas plásticos brasileiros do último século, e ficou conhecido mundialmente por ter redefinido o uso da cerâmica na Arte e na Arquitetura. Gostava de peças grandes e grandiosas, assim como provocativas e coloridas. Também ficou conhecido por se preocupar com o meio ambiente e o futuro da raça humana no planeta, temas que sempre fizeram parte de seu trabalho.

Ele começou a carreira artística como pintor e passou para cerâmica depois de se inspirar em Picasso e Miró. Cerca de 3 mil peças do artista – entre esculturas, quadros e cerâmicas – ficam no Instituto Francisco Brennand, localizado nos galpões da antiga fábrica de Cerâmica São João, no subúrbio de Recife, mais isolada da cidade. Como um museu aberto cheio de figuras enigmáticas em relevos, painéis, objetos cerâmicos e esculturas, ele criou um complexo arquitetônico de 15 km distribuídos em vários núcleos. A fábrica de cerâmica onde fica o atelier pertencia à família de Brennand e estava em ruínas no final dos anos 60. Ele não apenas a reativou, mas passou a produzir uma cerâmica pouco ortodoxa que misturava materiais fundidos com aspectos diferentes.

Um hoje dos pontos turísticos na capital de Pernambuco é o Parque das Esculturas, construído em 2000 e que reúne 90 peças em homenagem aos 500 anos do descobrimento do Brasil. O maior destaque do parque é a Torre de Cristal, com com 32 metros de altura e confeccionada em argila e bronze, inspirada em uma flor descoberta pelo paisagista Roberto Burle Marx.