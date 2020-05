Queen muda letra e regrava We Are The Champions para profissional da saúde

Foi gravada em celulares, com cada membro da banda na sua casa (de Los Angeles a Londres), como tem que ser em tempos de isolamento. Mas nem por isso deixa de ser uma canção icônica. A banda Queen, formada por Brian May, Roger Taylor e o cantor Adam Lambert, lançou nova versão do clássico We Are The Champions. A música, dedicada aos profissionais da saúde, chega justamente para o Dia Internacional do Trabalho, comemorado hoje, 1 de maio.

A canção diz, em vez de “nós somos os campeões”, “vocês são os campeões”. O clipe emociona com imagens dos profissionais da saúde atuando em meio à pandemia do novo coronavírus. O objetivo é doar todo o dinheiro arrecadado com a venda da faixa para projetos de combate à Covid-19 da Organização Mundial da Saúde.

A ação é uma das várias que o meio artístico tem promovido nos últimos meses para ajudar vítimas e profissionais da saúde durante a pandemia. Lady Gaga ajudou a organizar o festival de música online One World: Together At Home. No Brasil, as lives com recordes históricos, como da sertaneja Marília Mendonça, rendeu milhões de doações de cestas básicas, além de itens de higiene e limpeza para famílias vulneráveis.

