Plataforma de streaming da Disney vai reunir todos os filmes da produtora

A Disney já retirou grande parte de seus filmes do catálogo da Netflix e pretende remover os que restaram em breve. Isso porque em agosto do ano passado a companhia havia anunciado a criação de uma plataforma de streaming própria para disponibilizar suas produções a partir de 2019.

Veja também



A mais nova informação a respeito do Disney Plus é de que TODOS os filmes (sim, todos eles) já produzidos pela empresa estarão nesta plataforma, incluído até os live-actions que ainda nem estrearam nos cinemas – a exemplo de ‘O Rei Leão‘, ‘Dumbo‘ e ‘Aladdin‘. Quem noticia é o jornal The Sun.

A Disney também quer lançar séries e filmes exclusivos nesta plataforma online. Alguns títulos já foram citados, como uma série da franquia ‘Star Wars‘ e um remake live-action do clássico ‘A Dama e o Vagabundo‘.

–

Veja também



E tudo isso disponível para os fãs em um preço consideravelmente bom. Bob Iger, CEO da empresa, afirmou em uma entrevista à Variety que o Disney Plus terá planos a partir de 8,99 dólares (o equivalente a mais ou menos 34 reais), preço mais barato que o serviço da Netflix nos Estados Unidos. “Temos que colocar (filmes e séries) o suficiente para fazer sentido a partir de uma perspectiva de relação preço-valor”, disse.

Disney Plus tem data de lançamento mundial prevista para o segundo semestre deste ano.