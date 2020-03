Pequeno Príncipe visita São Paulo em nova versão do clássico infantil

O Pequeno Príncipe é, quase sempre, um dos primeiros livros que temos contato quando crianças. A história de Antoine Saint-Exupéry, lançada em 1943, já se tornou um clássico e é o livro mais traduzido no mundo – são mais de 300 idiomas. Pensando em tornar a história mais identificável, a psicóloga Christiane Couve de Murville resolveu criar uma nova versão do livro, buscando mais representatividade para o maior número possível de crianças.

Na obra, a história se passa em São Paulo. “O Pequeno Príncipe visita São Paulo” é um livro infantil de ilustrações criadas por Christiane, que mostram o personagem principal em vários pontos turísticos da cidade. “Na verdade não é exatamente uma releitura. O Pequeno Príncipe é um livro maravilhoso, que tem uma mensagem muito bonita e eu não quis mudar isso. Foi só uma maneira de retratar o personagem aqui em São Paulo”, explica a autora.

O projeto surgiu após diversas ações do metrô de São Paulo ligadas ao Pequeno Príncipe, como teatros, shows e exposições que ocorreram em algumas das estações. Christiane foi convidada para fazer as ilustrações dessa nova versão do livro em conjunto com o audiobook da história, lançado pela editora Tocalivros.

Para ela, o principal objetivo foi criar “vários Pequenos Príncipes em um”. “É um Pequeno Príncipe universal, com características diversas: loiro, moreno, ruivo, cabelos lisos, crespos, cadeirante, cego, criança, adulto. É para que todos possam olhar e se ver no Pequeno Príncipe”, explica.

O lançamento também busca valorizar São Paulo e incitar curiosidade nas crianças, que muitas vezes não conhecem os pontos turísticos de sua própria cidade.

“Provavelmente devemos lançar um livro de colorir da história também. Muita gente pediu e, então, já começamos esse novo projeto”, conta Christiane. “O Pequeno Príncipe visita São Paulo” pode ser comprado no site da autora por R$ 25, já com frete.