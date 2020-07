Pela primeira vez em 66 anos, Nova York não terá O Quebra-Nozes no Natal

Em agosto de 1892, o coreógrafo francês, Marius Petipa, começou a trabalhar em um novo balé para o corpo de baile do Teatro Imperial Mariinsky de São Petersburgo, na Rússia, hoje, Kirov. Seria o seu último. O francês ficou doente antes de terminar o trabalho e a obra foi finalizada (alguns argumentam que mais que isso, totalmente feita) por seu assistente, Lev Ivanov. Depois de criar o que muitos consideram sua obra-prima, o balé “A Bela Adormecida”, Petipa encomendou ao compositor Piotr Tchaikovsky a música para uma produção de dois atos e um prólogo. O melodioso compositor criou alguns dos temas mais conhecidos de todos os tempos para o que veio a ser chamado de “O Quebra-Nozes”.

A história é baseada na versão de Alexandre Dumas, pai, de um conto infantil de E. T. A. Hoffmann, “O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos”. Por ser passado em uma noite de Natal, nasceu assim a tradição de montagem dessa obra para finalizar o ano. A personagem principal, Clara, é uma menina de 12 anos e por isso muitos bailarinos contam “O Quebra-Nozes” como o primeiro balé que dançaram em suas carreiras. Certamente a relação com a produção é relevante.

Por isso, quando o New York City Ballet anunciou em junho que, pela primeira vez em 66 anos, não vai apresentar o balé, virou notícia. “O que é a temporada de fim-de-ano sem uma visita da Fada Açucarada?”, perguntou o New York Times em choque.

O cancelamento de “O Quebra-Nozes”, em decorrência da pandemia e a impossibilidade de voltar a ter um público em ambiente fechado, é muito maior do que a quebra de uma tradição secular. Apenas no New York City Ballet, a média de apresentações girava em torno de 47 noites, todo ano, envolvendo mais de 150 bailarinos e músicos, 40 pessoas da equipe técnica e 125 alunos da escola do American Ballet. Isso quer dizer que não apenas significa a redução de uma apresentação, que é o que todo artista quer, como também tem forte impacto econômico.

A produção do New York City Ballet, de Georges Balanchine, é uma das maiores atrações turísticas da cidade. Em 2019, rendeu mais de 15 milhões de dólares apenas com as vendas de ingressos, algo em torno de mais de 77 milhões de reais. Estima-se que “O Quebra-Nozes” tenha alcançado um marco de 35 milhões de dólares no total, mais de 180 milhões de reais. As novas regras de distanciamento social poderiam demandar que a venda dos ingressos fosse reduzida a 20% da capacidade total do teatro, tornando a produção inviável pelos custos envolvidos. O NYC Ballet decidiu simplesmente cancelar a apresentação, optando por exibir online a temporada de 2019. Outras companhias americanas seguiram o exemplo.

Para bailarinos e músicos, “O Quebra- Nozes” também significava um trabalho assegurado para ajudar (e muito) nas finanças. Todas as companhias ao redor do mundo, fora as escolas, têm sua versão do balé, o que gera uma oportunidade de trabalho perdida por causa da Covid-19.

“É uma indústria. Às vezes os bailarinos fazem mais dinheiro com o “Quebra-Nozes” do que o ano todo. Dá muito dinheiro, porque no mês inteiro de dezembro, tem apresentações literalmente todos os dias” explica a bailarina Ingrid Silva. “Muitas escolas conseguem se manter por causa do “Quebra-Nozes”, esse ano será de extrema dificuldade para muitos por causa dos cancelamentos”, lamenta.

No Brasil o cenário é ainda mais desolador.

“Eu já perdi as contas de quantas temporadas já dancei o “O Quebra Nozes” no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e pelo Brasil”, comentou a primeira bailarina da companhia carioca, Claudia Mota. “Foi o balé que mais dancei na minha carreira, porque fiz quase todos os personagens antes de protagonizar o papel da Fada Açucarada”, relembra.

A elogiadíssima versão que há mais de 30 anos é dançada no Rio de Janeiro é assinada por Dalal Achcar e, depois de quatro anos, estava prevista para voltar na programação de 2020. Agora é menos uma oportunidade na já escassa agenda do Municipal. “O impacto é enorme e a frustração também”, lamenta Claudia.

“O público sempre espera o ano inteiro para assistir e cobra quando não tem. Para o Theatro é, sem dúvida, uma perda financeira muito grande, porque é uma das produções, se não a maior, em bilheteria”, comenta. “Artisticamente não tem um bailarino que não ame esse Ballet, fica um vazio por não estar em cena e pela representatividade nesta época do ano tão esperada por nós e pelo público. A saudade, no meu caso, é grande de dançar o Quebra Nozes”, admite.

