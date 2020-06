Ópera de Barcelona reabre com concerto para mais de 2 mil plantas

O Grande Teatro do Liceu, casa de ópera de Barcelona, reabriu na última segunda-feira (22) com um espetáculo para um público de 2.292 vasos de plantas. O evento aconteceu um dia após a quarentena ter chegado ao fim na Espanha. Foram três meses de reclusão, por conta do novo coronavírus.

O teatro diz que fez o concerto desta maneira como uma forma de reafirmar o valor da música, da arte e da natureza. A ideia partiu do artista conceitual Eugenio Ampudia, cuja inspiração, segundo o próprio, veio da conexão que ele construiu com a natureza durante o período de isolamento social.

“Eu assisti ao que estava acontecendo com a natureza durante todo esse tempo. Eu ouvi muito mais pássaros cantando. E as plantas do meu jardim e de fora estavam crescendo mais rápido. E, sem dúvida, pensei que talvez eu poderia me relacionar de uma forma muito mais íntima com as pessoas e com a natureza”, disse Ampudia ao jornal The Guardian.

Além disso, todas os vasos de plantas serão doados à profissionais da saúde como uma forma de agradecimento pelo trabalho deles na linha de frente ao combate contra a Covid-19.

Veja o vídeo do concerto abaixo: